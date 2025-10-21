Predsednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da mu je drago što će se ove sedmice videti i sa ljudima u Istočnom Sarajevu, Bijeljini, Brodu, Derventi, Doboju.
Bosna i Hercegovina
"CELA SRPSKA JE NAŠA KUĆA, VIDIMO SE NA TERENU": Oglasio se premijer Republike Srpske Savo Minić
- Kada pogledam raspored za ovu sedmicu, shvatim koliko se planira i radi. Drago mi je što ću se, pored Banjaluke, videti sa ljudima u Istočnom Sarajevu, Bijeljini, Brodu, Derventi, Doboju. Što je cela Srpska naša kuća - istakao je Minić.
On je na društvenoj mreži Iks poručio "vidimo se na terenu".
Kurir.rs/RTRS
