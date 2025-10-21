Slušaj vest

- Kada pogledam raspored za ovu sedmicu, shvatim koliko se planira i radi. Drago mi je što ću se, pored Banjaluke, videti sa ljudima u Istočnom Sarajevu, Bijeljini, Brodu, Derventi, Doboju. Što je cela Srpska naša kuća - istakao je Minić.

On je na društvenoj mreži Iks poručio "vidimo se na terenu".

Kurir.rs/RTRS

Ne propustiteBosna i HercegovinaVLADA REPUBLIKE SRPSKE PREUZELA DUŽNOST! Savo Minić novi premijer, ovo su ministri u njegovom kabinetu!
Zastava Republike Srpske
Bosna i Hercegovina"KADA BRISEL DA ZADATKE, MOŽEMO REĆI ŠTA JE PRIHVATLJIVO, A ŠTA NE" Premijer Republike Srpske kaže da sigurno neće biti prihvaćen prenos nadležnosti (VIDEO)
Screenshot 2025-10-01 143320.png
Bosna i HercegovinaSAVO MINIĆ U TREBINJU, POLOŽIO VENAC U ČAST POGINULIM BORCIMA: U tom gradu sednica Vlade Republike Srpske, premijer nastavlja posetu hercegovačkoj regiji
collage.jpg
Bosna i HercegovinaIZABRANI NOVI POTPREDSEDNICI VLADE REPUBLIKE SRPSKE: Dolaze iz redova hrvatskog i bošnjačkog naroda
screenshot-3.jpg