Slušaj vest

Vozač kamiona Dejan i njegov pas Žuća sreli su se sasvim slučajno. Dejan je došao u Prijedor da preda neke papire i nakratko seo da prezalogaji kada mu je prišao Žuća, kako mu je kasnije dao ime.

- Polako... Dođi, odi malo ćevapa, govorio je Dejan umiljatom malom psu koji mu je prišao i s njim podelio ručak.

Podelili su ćevape i vodu i Dejanu srce nije dalo da ga ostavi nasred druma.

- Legao je pored mene, bukvalno me zagrlio i tako su nastale slike, ispričao je Dejan.

Foto: Facebook printscreen/Klix.ba

Tako je Žuća pored Dejana dobio i dom i društvo.

Čim Žući budu gotovi papiri, zajedno će gaziti drumove i obilaziti svet...