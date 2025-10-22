Priča o sudbini psa sa ulice osvojila je region zahvaljujući vozaču Dejanu. On i Žuća sreli su se sasvim slučajno a onda postali nerazdvojni.
neverovatna priča
KAMIONDŽIJA DEJAN I NJEGOV ŽUĆA ZAJEDNO GAZE DRUMOVE Priča koja je osvojila region: Dejo seo da prezalogaji, kad eto njega! Podelili ćevape, sad dele život
Slušaj vest
Vozač kamiona Dejan i njegov pas Žuća sreli su se sasvim slučajno. Dejan je došao u Prijedor da preda neke papire i nakratko seo da prezalogaji kada mu je prišao Žuća, kako mu je kasnije dao ime.
- Polako... Dođi, odi malo ćevapa, govorio je Dejan umiljatom malom psu koji mu je prišao i s njim podelio ručak.
Podelili su ćevape i vodu i Dejanu srce nije dalo da ga ostavi nasred druma.
- Legao je pored mene, bukvalno me zagrlio i tako su nastale slike, ispričao je Dejan.
Foto: Facebook printscreen/Klix.ba
Tako je Žuća pored Dejana dobio i dom i društvo.
Čim Žući budu gotovi papiri, zajedno će gaziti drumove i obilaziti svet...
Kurir.rs/Facebook/Instagram Klix.ba
Reaguj
Komentariši