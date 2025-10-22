Slušaj vest

Vozač kamiona Dejan i njegov pas Žuća sreli su se sasvim slučajno. Dejan je došao u Prijedor da preda neke papire i nakratko seo da prezalogaji kada mu je prišao Žuća, kako mu je kasnije dao ime.

- Polako... Dođi, odi malo ćevapa, govorio je Dejan umiljatom malom psu koji mu je prišao i s njim podelio ručak.  

Podelili su ćevape i vodu i Dejanu srce nije dalo da ga ostavi nasred druma.

- Legao je pored mene, bukvalno me zagrlio i tako su nastale slike, ispričao je Dejan.

Screenshot 2025-10-21 124509.jpg
Foto: Facebook printscreen/Klix.ba

Tako je Žuća pored Dejana dobio i dom i društvo.

Čim Žući budu gotovi papiri, zajedno će gaziti drumove i obilaziti svet...

Kurir.rs/Facebook/Instagram Klix.ba

Ne propustiteSrbijaHIT-SNIMAK SA NJIVE ZAPALIO MREŽE: Pas Žuća vozi traktor! (VIDEO)
zuca-voz-traktor.jpg
DruštvoLOKALNA VLAST JE NAREDILA DA SE UKLONI SPOMENIK PSU ŽUĆI: Kraljevčani novim potezom ODUŠEVILI Srbiju i sačuvali sećanje na njega!
zuca-3.jpg
Beograd(VIDEO I FOTO) SEĆATE LI SE ŽUĆE, KUCE IZ BUSA: Boris mu je pružio topli dom, a ovo je njegova priča
pas-zuca-gsp.jpg
BeogradSKUĆEN NA AVALI: Pas Žuća, koji je brutalno davljen u gradskom parku dobio novi dom!
pas-zuca-sajla-davljenje.jpg