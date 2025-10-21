Slušaj vest

U selu Vražići, smeštenom između Čelića i Brčkog, pronađeno je telo 27-godišnje Samre Livadić, mlade doktorke koja je nedavno završila medicinski fakultet i bila zaposlena u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Brčkom.

Nakon dojave da se u kući nalazi telo, pripadnici Policije Brčko distrikta i dežurni tužilac odmah su izašli na teren i obavili uviđaj.

Prema nezvaničnim informacijama, slučaj se vodi kao suicid, a tačne okolnosti tragedije biće poznate nakon završetka istrage.

Podsećamo, d‌evojka je život okončala iz pištolja u porodičnoj kući u Vražićima.

Samra Livadić bila je cenjena i voljena među kolegama, a vest o njenom iznenadnom odlasku duboko je potresla prijatelje, kolege i akademsku zajednicu.

Potresan oproštaj

Na društvenim mrežama od nje se oprostilo Studentsko veće Medicinskog fakulteta u Tuzli “Medicus”, porukom koja svedoči o tragovima koje je ostavila među onima koji su je poznavali:

“Teško je pronaći reči kada ode neko kao Samra Livadić. Naša draga kolegica, mlada doktorka, uvek nasmejana, puna života i topline. Nikad nismo mogli ni da pomislimo da se iza tog osmeha kriju tišina i bol koju nismo videli. Samra je bila ona osoba koja te uvijek dočeka s osmijehom, koja pita kako si i stvarno to misli. Njen odlazak nas je duboko potresao i podsetio koliko je važno da jedni drugima budemo blizu. Da pitamo, da saslušamo, da ne čekamo ‘sutra’ da nekome pokažemo da nam je stalo. U ovim teškim trenucima izražavamo iskreno saučešće njenoj porodici, prijateljima i kolegama. Neka sećanje na Samru živi kroz sve lepe trenutke koje je delila s nama i kroz plemenitost kojom je doticala ljudske živote.”

Zajednica u Brčkom i Tuzli ostala je u šoku, a kolege poručuju da će sećanje na Samru Livadić ostati trajno - kroz njen osmeh, dobrotu i ljubav prema ljudima kojoj je posvetila svoj život i poziv.