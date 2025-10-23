Slušaj vest

Amir Ručić (46), vozač kamiona iz Banovića, poginuo je u italijanskom mestu Borgo Valsugana, u okolini Trenta.

Kako navodi stranica Teretnjaci.ba Ručić je stradao dok je radio u fabrici "Acciaierie Venete", a nesreća se dogodila prilikom istovara materijala.

Nesreća tokom utovaranja

"Tokom zatvaranja zadnjeg dela prikolice, utovarivač je manevrisao unazad i tom prilikom, nesretnim slučajem, pritisnuo Amira uz prikolicu. Nažalost, Amir je preminuo na licu mesta", stoji u objavi na Facebooku.

Vest o pogibiji vozača potvrđena je i italijanskim medijima, a do nesreće je došlo jutros (22. oktobra).

Agencija ANSA je javila kako je vozač kamiona radio za slovenačku kompaniju koja snabdeva čeličanu materijalima.

Istraga u toku

Prema medijskim izveštajima Hitna pomoć, policija i vatrogasci brzo su stigli na mesto događaja.

Uprkos njihovim naporima život vozača nije bilo moguće spasiti.

Istraga je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.