VOZAČA IZ BiH USMRTIO UTOVARIVAČ Nesreća u Italiji, objavljeni potresni detalji
Amir Ručić (46), vozač kamiona iz Banovića, poginuo je u italijanskom mestu Borgo Valsugana, u okolini Trenta.
Kako navodi stranica Teretnjaci.ba Ručić je stradao dok je radio u fabrici "Acciaierie Venete", a nesreća se dogodila prilikom istovara materijala.
Nesreća tokom utovaranja
"Tokom zatvaranja zadnjeg dela prikolice, utovarivač je manevrisao unazad i tom prilikom, nesretnim slučajem, pritisnuo Amira uz prikolicu. Nažalost, Amir je preminuo na licu mesta", stoji u objavi na Facebooku.
Vest o pogibiji vozača potvrđena je i italijanskim medijima, a do nesreće je došlo jutros (22. oktobra).
Agencija ANSA je javila kako je vozač kamiona radio za slovenačku kompaniju koja snabdeva čeličanu materijalima.
Istraga u toku
Prema medijskim izveštajima Hitna pomoć, policija i vatrogasci brzo su stigli na mesto događaja.
Uprkos njihovim naporima život vozača nije bilo moguće spasiti.
Istraga je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti ove nesreće.
Kurir.rs/Nezavisne novine