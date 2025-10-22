Slušaj vest

Stefan Karalić (26) ubijen je 17. oktobra u Modriči, a sahranjen je na Gradskom groblju u pomenutom mestu. Kako je rekao njegov otac, sve se dogodilo u porodičnoj kući, a za ubistvo je osumnjičen Stefanov prijatelj J. F., koji je priveden u Modriči, a potom pušten sledećeg dana.



Do ubistva je došlo u porodičnoj kući u Dobojskoj ulici. Dodaje se da je Stefan pripremao venčanje sa svojom izabranicom, a iza sebe je ostavio neutešni otac, majka, brat, verenica, kao i brojni rođaci i prijatelji.

Mladi život prekinut u trenutku sreće

Stefan Karalić je rođen u Austriji, gde mu otac vodi transportnu firmu. Međutim, prema rečima porodice, svoj život je pronašao u Modriči, gradu koji je voleo i iz kojeg nije želeo da ode.

- Planirao je venčanje sa svojom devojkom Dajanom sledeće godine. Tragedija ih je prekinula - kažu članovi porodice.

Kako je ispričao otac Rade, njegov prijatelj je osumnjičen za ubistvo.

- Te noći, moj sin je izašao sa prijateljima u jedan bar, gde je došao i osumnjičeni J. F. Nakon kratke verbalne svađe, izašli su ispred bara i potukli se. Rekli su mi da ga je moj sin ošamario, a zatim otišao u drugi bar. Osumnjičeni se odvezao do benzinske pumpe, zadržao se oko petnaest minuta, a zatim se vratio. Ponovo je sreo mog Stefana, koji je seo u svoj auto i zajedno su otišli ​​do naše porodične kuće. Nekoliko minuta kasnije, osumnjičeni je izašao sam i nestao - rekao je Rado za portal Crna-Hronika.

Verenica zatekla jezivi prizor

Ujutru je Stefanova verenica Dijana primetila da se ne javlja na telefon i zabrinuto je otišla do njegove kuće.

- Zatekla je otvorenu garažu, otključana vrata i Stefanovo telo. Odmah je pozvala policiju - dodaje Rado.

Policijski službenici imaju video-snimke iz bara i benzinske pumpe, koji, prema rečima oca Rada, jasno pokazuju da je osumnjičeni odvezao Stefana kući i ušao sa njim u kuću.

- Stefan je ubijen jednim metkom iz vatrenog oružja. Obdukcija je završena, a izveštaj kaže — nasilna smrt - rekao je Rado.

Stefan Karalić Foto: Printscreen Društvene Mreže

Otac tvrdi da se osumnjičeni ponašao kao da ništa ne zna.

- U početku je policiji rekao da ga je samo odvezao kući. Kada su mu pokazali snimak, dva puta je promenio iskaz. Pre hapšenja, šetao je gradom, pitao ljude šta se dogodilo, čak i moju snaju Dijanu. Sramota - rekao je gorko.

Reakcija policije i tužilaštva

Redakcija portala Crna-Hronika kontaktirala je MUP RS - Policijsku upravu Doboj, gde je potvrđeno da je istraga sprovedena pod nadzorom dežurnog tužioca.

Glavni okružni javni tužilac Olivera Rauković potvrdila je da su policijski službenici izvršili uviđaj u prisustvu dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, te da se preduzimaju sve potrebne mere i radnje na dokumentovanju događaja.

- Naložene su dodatne istražne radnje radi utvrđivanja tačnih okolnosti i eventualne krivične odgovornosti - navelo je Tužilaštvo u pismu.