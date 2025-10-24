Bosna i Hercegovina
U BiH uhapšena dvojica Mađara zbog sumnje na špijunažu
Dvojica državljana Mađarske uhapšena su u Bosni i Hercegovini pod sumnjom da su se bavili špijunažom.
Portparol Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) Jelena Miovčić kazala je da su ih iz policije Tuzlanske županije, gde su Mađari i privedeni, saopštili da sprovode istragu odnosno potrebne provere.
"Ukoliko se utvrdi da postoje elementi koji ukazuju na eventualno počinjenje krivičnog dela, odnosno dela iz Krivičnog zakona BiH, mi ćemo se svakako uključiti", kazala je Miovčić, preneli su federalni mediji.
