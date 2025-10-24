Slušaj vest

Dvojica državljana Mađarske uhapšena su u Bosni i Hercegovini pod sumnjom da su se bavili špijunažom.

Portparol Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) Jelena Miovčić kazala je da su ih iz policije Tuzlanske županije, gde su Mađari i privedeni, saopštili da sprovode istragu odnosno potrebne provere.