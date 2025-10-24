Slušaj vest

Dvojica državljana Mađarske uhapšena su u Bosni i Hercegovini pod sumnjom da su se bavili špijunažom.

Portparol Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) Jelena Miovčić kazala je da su ih iz policije Tuzlanske županije, gde su Mađari i privedeni, saopštili da sprovode istragu odnosno potrebne provere.

"Ukoliko se utvrdi da postoje elementi koji ukazuju na eventualno počinjenje krivičnog dela, odnosno dela iz Krivičnog zakona BiH, mi ćemo se svakako uključiti", kazala je Miovčić, preneli su federalni mediji.

Ne propustiteHronikaŠTA STOJI IZA 11-ORO UHAPŠENIH SRBA ZBOG ŠPIJUNAŽE U FRANCUSKOJ I NEMAČKOJ? Bivši obaveštajac tvrdi: Neko ih je vrbovao! Ovo nije akcija organizovana kod nas
Screenshot 2025-09-29 175103.png
PlanetaBELORUSIJA UHAPSILA POLJSKOG DRŽAVLJANINA! Otkriveno šta je radio uoči velikih vojnih vežbi sa Rusijom! Evo šta su pronašli?
h-56075162.jpg
PlanetaVANJA I TIHOMIR ŠPIJUNIRALI ZA RUSIJU!? Na meti im bio čovek kog Putin "ne podnosi", pretresom pronađena oprema kao iz filma! Evo kako su "pali" (FOTO)
skynews-vanya-gaberova-katrin-ivanova_6839009.jpg
PolitikaŠPIJUNA HAPSILA BIA: Dačić potvrdio hapšenje osobe osumnjičene za špijunažu u korist Hrvatske
img20240811wa0354.jpg