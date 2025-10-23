Slušaj vest

Kantonalna policija Ciriha uhapsila je 30-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine prilikom primopredaje 11 kilograma kokaina.

Sa njim zajedno je uhapšen i 55-godišnji Irac koji je kokain prokrijumčario u Švajcarsku. Njih dvojica su zatečena u automobilu tokom navodne primopredaje, a policija je pronašla i 30.000 švajcarskih franaka u gotovini.

Kako prenose mediji, do hapšenja je došlo u Grečenbahu, kanton Zoloturn.

Kantonalna policija Ciriha, zajedno sa Javnim tužilaštvom II kantona Cirih, pokrenula je istragu o kršenju Zakona o narkoticima. Istraga je potvrdila sumnju da je 55-godišnji irski državljanin pokušavao da prokrijumčari kokain u Švajcarsku iz inostranstva. Kada se u Grečenbahu sastao sa 30-godišnjim muškarcem iz BiH, obojica su uhapšeni. Tokom pretresa vozila, istražioci su pronašli 11 kilograma kokaina sakrivenog u automobilu. Naknadnim pretresom zaplenjeno je oko 30.000 švajcarskih franaka.

Uprkos otporu jednog osumnjičenog, obojica su uhapšeni. Javno tužilaštvo u Cirihu je podnijelo zahtejv za određivanje pritvora.

Kurir.rs/Nezavisne

Ne propustiteBosna i HercegovinaVOZAČA IZ BiH USMRTIO UTOVARIVAČ Nesreća u Italiji, objavljeni potresni detalji
Amir Ručić
Bosna i HercegovinaSTEFAN (26) UBIJEN NA KUĆNOM PRAGU! Verenica pronašla JEZIVI prizor, otac tvrdi da se ZNA ko je ubica, ali da se zataškava: Planirao venčanje (FOTO)
Stefan Karalić
Bosna i HercegovinaKAMIONDŽIJA DEJAN I NJEGOV ŽUĆA ZAJEDNO GAZE DRUMOVE Priča koja je osvojila region: Dejo seo da prezalogaji, kad eto njega! Podelili ćevape, sad dele život
Screenshot 2025-10-21 144210.jpg
Bosna i HercegovinaOVO JE MLADA DOKTORKA IZ BRČKOG KOJA JE IZVRŠILA SAMOUBISTVO: "Iza osmeha su se krile tišina i bol koju nismo videli" (FOTO)
Samra Livadić