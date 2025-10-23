Slušaj vest

Kantonalna policija Ciriha uhapsila je 30-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine prilikom primopredaje 11 kilograma kokaina.

Sa njim zajedno je uhapšen i 55-godišnji Irac koji je kokain prokrijumčario u Švajcarsku. Njih dvojica su zatečena u automobilu tokom navodne primopredaje, a policija je pronašla i 30.000 švajcarskih franaka u gotovini.

Kako prenose mediji, do hapšenja je došlo u Grečenbahu, kanton Zoloturn.

Kantonalna policija Ciriha, zajedno sa Javnim tužilaštvom II kantona Cirih, pokrenula je istragu o kršenju Zakona o narkoticima. Istraga je potvrdila sumnju da je 55-godišnji irski državljanin pokušavao da prokrijumčari kokain u Švajcarsku iz inostranstva. Kada se u Grečenbahu sastao sa 30-godišnjim muškarcem iz BiH, obojica su uhapšeni. Tokom pretresa vozila, istražioci su pronašli 11 kilograma kokaina sakrivenog u automobilu. Naknadnim pretresom zaplenjeno je oko 30.000 švajcarskih franaka.

Uprkos otporu jednog osumnjičenog, obojica su uhapšeni. Javno tužilaštvo u Cirihu je podnijelo zahtejv za određivanje pritvora.