Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik izjavio je danas da je za Republiku Srpsku (RS) važno da ima pristup centrima odlučivanja, a to su Sjedinjene Američke Države (SAD) i Rusija.

"Evropa je potisnuta sa strane. (Ruski predsednik Vladimir) Putin nije spreman da ostavi Ruse na ukrajinskoj strani. On se borio za 15 miliona ljudi. Politka liberala je potpuno propala. Ostala je samo odbrana trulih sistema", rekao je Dodik, gostujući u Jutarnjem progranu Radio-televizije RS (RTRS).

Dodao je da se vlast RS "borila" protiv administracije bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena, koja je, kako je naveo, "vršila ozbiljne pritiske i sankcije i izmišljene procese" na predstavnike RS, koji "ni tada nisu krili da očekuju da će pobediti (predsednik SAD Donald) Tramp".

"Tramp je i sam rekao da je Bajdenova administracija najgora vlast koju je Amerika imala i mi smo imali okršaj sa tom vlašću. Mi radimo uporno, i radili smo sa ljudima iz Trampovog štaba i u vreme Bajdenove vlasti. Tramp je ukinuo i Američku organizaciju za međunarodni razvoj (USAID). Rekao je da se neće mešati u unutrašnja pitanja drugih zemalja", istakao je Dodik.

Dalje je ocenio da je Bosna i Hercegovina (BiH) "nemoguća zemlja", da je uvek u krizi i da se postavlja pitanje – da li je smisleno da ona više funkcioniše? "Muslimani su tražili unitarnu zemlju za sebe. To su činili kada smo mi 1991. godine formirali Narodnu skupštinu RS i ja sam tada bio tamo. Mogli smo da odlučimo da ostanemo u muslimanskoj zemlji i da se izgubimo i Srbi su shvatili da moraju da se bore za autonomiju", kazao je on.

Prema njegovim rečima, BiH je neophodan dijalog da se država ne bi raspala.

Dodik je još najavio da će putovati u Belorusiju, gde će "imati važne sastanke".

"Naša aktivnost se nastavlja, a ja imam više enrgije nego sto sam ranije imao. Znamo šta radimo, i u pogledu rehabilitacije odnosa sa SAD", konstatovao je on.

Dodao je da namerava da na svim izborima "pobedi njegova struktura", naglašavajući da se "ne odriče političkog angažmana" i da će "nastaviti da se bori za narod na najbolji način".

"Јa sam omogućio da se predsednik RS pojavljuje i u Kremlju, Mađarskoj, o saradnji sa Srbijom da ne pričamo. Imamo kontakte sa značajnim evropskim liderima", zaključio je Dodik.