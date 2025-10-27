Slušaj vest

Dve osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas u 14:05 sati dogodila na putu Mostar - Nevesinje na vijaduktu prema mostarskom naselju Carski Vinogradi.

Potvrđeno je to za portal “Avaza” iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. U nesreći su učestvovala dva putnička motorna vozila.

Kako je kazala Ilijana Miloš, potrparol Uprave policije MUP-a HNK, tri osobe su prevezene u Kantonalnu bolnicu "Dr. Safet Mujić" u Mostaru.

Na licu mesta su intervenisale ekipe Hitne pomoći Mostar i Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Na licu mesta uviđaj obavljaju pripadnici Policijske uprave Mostar pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca.

Saobraćaj je u potpunosti obustavljen.

(Kurir.rs/Avaz/Preneo: V.M.)

