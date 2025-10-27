Dve osobe su poginule na putu Mostar - Nevesinje u BiH na vijaduktu koji vodi prema Carskim Vinogradima.
Dve osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas u 14:05 sati dogodila na putu Mostar - Nevesinje na vijaduktu prema mostarskom naselju Carski Vinogradi.
Potvrđeno je to za portal “Avaza” iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. U nesreći su učestvovala dva putnička motorna vozila.
Kako je kazala Ilijana Miloš, potrparol Uprave policije MUP-a HNK, tri osobe su prevezene u Kantonalnu bolnicu "Dr. Safet Mujić" u Mostaru.
Na licu mesta su intervenisale ekipe Hitne pomoći Mostar i Profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Na licu mesta uviđaj obavljaju pripadnici Policijske uprave Mostar pod nadzorom dežurnog kantonalnog tužioca.
Saobraćaj je u potpunosti obustavljen.
