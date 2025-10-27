Slušaj vest

Živinice su zavijene u crno nakon vesti o smrti Melide Hamzić Đurić (38), majke troje dece i žene koju su svi poznavali po njenoj dobroti, požrtvovanosti i nesebičnosti, piše Crna-Hronika.

Melida je preminula u 38. godini života, ostavivši iza sebe supruga Kerima, sina Aziza i ćerke Emelu i Melinu.

Prošle godine, Melida je pokazala neverovatnu hrabrost i humanost kada je donirala deo svoje jetre kako bi spasila život svojoj sestri Haski Vejzović. Taj čin ostao je duboko urezan u sećanje svih koji su je poznavali.

Melida Hamzić Durić
Melida Hamzić Durić Foto: Društvene Mreže

Njeni poznanici i kućni prijatelji za portal Crna-Hronika rekli su da se sve desilo iznenada:

„Samo je pala, a nakon deset dana preminula. Bila je borac. Volela je decu i njima posvetila ceo život. Bila je domaćica i o svemu se brinula. Tuga da ne može biti veća.”

Dženaza-namaz će se obaviti u utorak, 28. oktobra 2025. godine, na mezarju Đurići u Gračanici u 13:00 sati, dok će se tevhid proučiti u Staroj džamiji u Gračanici s početkom u 11:15 sati. Dženaza polazi ispred kuće žalosti u 12:45 sati.

Melidin prerani odlazak ostavio je neizbrisivu prazninu u srcima porodice, prijatelja i svih koji su imali sreću da je poznaju. Njena dobrota, toplina i spremnost da pomogne drugima ostaće trajno upamćene u Živinicama i šire.

Kurir.rs/Crna Hronika

