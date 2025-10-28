Slušaj vest

Policija je uhapsila S.O. (31) koji je pijan pucao iz automatske puške ispred kafića u Čelincu.

U PU Banjaluka navode da je S.O. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja.

- Obavljajući redovne zadatke policijski službenici su sinoć oko 20.55 časova ispred ugostiteljskog objekta u Čelincu uočili muškarca koji je iz vatrenog oružja pucao u vazduh. Preduzetim mjerama i radnjama utvrđeno je da je S.O. iz automatske puške ispalilo dva hica u vazduh. Puška je uz potvrdu oduzeta, kao i dva okvira za municiju - navode u PU Banjaluka.

Dodaju da je S.O. alkotestiran i tom prilikom izmereno mu je 2,03 g/kg alkohola u organizmu.