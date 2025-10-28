Slušaj vest

Meštani Verića kod Banjaluke našli su se u nesvakidašnjem i velikom problemu, ne svojom krivicom. Sa Kozare se spuštaju goveda i uništavaju im imovinu. Kucali su na mnoga vrata ali bezuspešno jer se još uvek ne zna u čijoj su nadležnosti – ničije krave.

Ovako je iz noći u noć u Verićima kod Banjaluke. Filmska potera za, kako ih meštani ovde zovu, „odmetnutim divljim kravama“ koje se spuštaju sa Kozare. Ne zna se čija su goveda, ali se zna da ih ima između 40 i 50, krava, bikova i teladi. Uništavaju imovinu, ulaze u dvorišta, bašte, gaze njive, jedu žito...

„Ne kažem samo da je moj kukuruz stradao, stradao je i od drugih komšija, ove sve komšije koje se nalaze oni su isto ugroženi totalno bili kao i sam. Nama je otišao osnovni usev za ishranu stoke, ja ne znam šta da radimo... Da li da se selimo, da li da napustimo ova fina domaćinstva? Zar je potrebno da mi razmišljamo šta da radimo?", rekao je Radovan Savić, meštanin Verića, prenosi ATV.

Vinka Savić poznata je po uzgoju stoke i proizvodnji prvoklasnog mleka. Ima 80 grla krupne i oko 50 grla sitne stoke i uzgaja na desetine hektara žitarica kako bi prehranila životinje. Ogorčena je i zabrinuta zbog trenutne situacije, za koju se ne nazire rešenje.

„Vi sami znate da se ja bavim proizvodnjom mleka a te krave mogu mnogo šta da ugroze, što je rekao komšija. Ja imam njive, pokazaću vam što su mi srušile kukuruze, em’ je slaba godina bila, em’ su mi bale, eno pogledajte, izgorele, tako da sam trop. I sad imam nešto trave, eto čuvam svako veče, izlazim sa autom i ganjam te krave. Niko nije nadležan, niko ništa ne može učiniti a mi tolike probleme imamo“, rekla je Vinka Savić, poljoprivrednik, Verići kod Banjaluke.

Pomoć su tražili od policije i obraćali su se inspekciji koja im je obećala pomoć. Od tada se stvari nisu pomerile sa mrtve tačke. Jedan od inspektora za ATV u kratkom telefonskom razgovoru je rekao kako je meštanima predloženo da se obrate gradonačelniku, ne bi li se raspisao javni poziv i pronašlo adekvatno rešenje za hvatanje stoke i stavljanje u karantin. Na terenu ne zatičemo krave, ali se jasno vide njihovi tragovi i pustoš koju su ostavile za sobom. Od berbe kukuruza neki su odustali jer se nije imalo šta ubrati. Jesenja setva je na čekanju, dok se ne reši za Verićane – gorući problem sa kravama koje su postale i agresivne.

„Ovde su isto bile ležale i onda kad je noć, rika – buka, ne možete ni spavati po celu noć, bodu se bikovi, nema šta se ne radi“, rekao je Radoja Stojnić, meštanin Verića.