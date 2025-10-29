Slušaj vest

Sedam osoba, među kojima četiri policajca, uhapšeno je danas u Bosni i Hercegovini zbog sumnje da su počinili trgovinu ljudima, potvrdili su policijski izvori.

Policija Tuzlanske oblasti potvrdila je da su racije i hapšenja izvršena u jutarnjim satima na području Živinica, Banovića i Kalesije.

Sedam osoba uhapšeno je po nalogu Okružnog suda, od kojih su četiri policajci u Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog okruga. Nakon krivične obrade, biće predati tužilaštvu u BiH.

Foto: Jochen Tack / Alamy / Profimedia

Kako je saopšteno, akcija je rezultat višemesečnog operativnog rada i prikupljanja dokaza u okviru šire istrage o mogućem postojanju organizovane mreže koja se bavila ilegalnim aktivnostima vezanim za eksploataciju i trgovinu ljudima u okrugu Tuzle.

Namamili su maloletnike na prostituciju

Mediji izveštavaju da je istraga sprovedena i zbog sumnje da su namamili maloletnike u prostituciju, a navodno su to stanovnici Doma za decu bez roditeljskog staranja u Tuzli.