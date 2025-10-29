MINISTARSTVO FINANSIJA SAD: Ukidaju se sankcije Miloradu Dodiku i Željki Cvijanović
Američko ministarstvo finansija ukinulo je sankcije za Milorada Dodika, srpskog člana Predsedništva Željke Cvijanović i drugih lica iz Republike Srpske.
Sankcije su ukinute i svim ostalim bliskim saradnicima Dodika, kao i ATV-u, Kalderi i drugim firmama.
Pored Dodika sa liste sankcija je skinuto 48 fizičkih i pravnih lica, a koja su u prethodnom periodu sankcionisana prema Programu sankcija za Zapadni Balkan.
Sankcije su skinute i Alenu Šeraniću, ministru zdravlja Srpske, Milošu Bukejloviću, bivšem ministru pravde, Nenadu Stevandiću, predsedniku Narodne skupštine Srpske, Radovanu Viškoviću, bivšem predsedniku Vlade, Igoru i Gorici Dodik, Petru Đokiću, ministru energetike, Srebrenki Golić, predsedavajućoj Doma naroda RS, Staši Košarcu, ministru spoljne trgovine BiH, Siniši Karanu, bivšem ministru unutrašnjih poslova, Rajku Kuzmanoviću, bivšem predsedniku Srpske, i drugima.
Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAC) sankcionisala je Dodika već dva puta, zbog "antidejtonskog delovanja".
Pre desetak dana, OFAC je ukinuo sankcije osobama iz bh. entiteta Republike Srpske, uvedene zbog organizacije proslave 9. januara.
Radi se o Danijelu Dragičeviću, Jeleni Pajić Baštinac, Dijani Milanković i Goranu Rakoviću.
(Kurir.rs/ATV)