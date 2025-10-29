"Zahvalan sam predsedniku Donaldu Trampu i njegovim saradnicima što su ispravili veliku nepravdu nanesenu Republici Srpskoj, njenim predstavnicima i njihovim porodicama - nepravdu koju su stvorile Obamina i Bajdenova administracija. Odluka o ukidanju sankcija nije samo pravna, već moralna rehabilitacija istine o Republici Srpskoj i svima koji joj časno služe. Još jednom se pokazalo da je sve ono što je izgovoreno protiv nas bila laž i propaganda, na kojima je izgrađen veliki nered koji je stvorio Kristijan Šmit - nered koji se sada mora počistiti", naveo je Dodik na platformi X.