DODIK POSLE UKIDANJA SANKCIJA: Zahvalan sam predsedniku SAD Donaldu Trampu, Šmitov nered je očišćen
Milorad Dodik se oglasio nakon informacije da je američka Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva finansija SAD (OFAC) ukinula sankcije njemu, Željki Cvijanović i njihovim bliskim saradnicima.
"Zahvalan sam predsedniku Donaldu Trampu i njegovim saradnicima što su ispravili veliku nepravdu nanesenu Republici Srpskoj, njenim predstavnicima i njihovim porodicama - nepravdu koju su stvorile Obamina i Bajdenova administracija. Odluka o ukidanju sankcija nije samo pravna, već moralna rehabilitacija istine o Republici Srpskoj i svima koji joj časno služe. Još jednom se pokazalo da je sve ono što je izgovoreno protiv nas bila laž i propaganda, na kojima je izgrađen veliki nered koji je stvorio Kristijan Šmit - nered koji se sada mora počistiti", naveo je Dodik na platformi X.
On je dodao da Republika Srpska nikada neće pasti.
"Onima koji su ovih godina likovali i verovali u tuđe laži mogu oprostiti sve, osim godina koje smo izgubili zato što su verovali da će Republika Srpska pasti. Danas je jasno - nikada neće pasti", poručio je Dodik.
Nešto ranije, iz američkog ministarstva finansija su objavili da su ukinute sankcije Dodiku.
(Kurir.rs/P.V.)
