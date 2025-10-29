Slušaj vest

Andrea Brkić (38), iz Kiseljaka, u BiH, preminula je sinoć nakon što je pronađeno u besvesnom stanju.

Prema zvaničnim informacijama koje je potvrdio MUP Srednjobosanskog kantona, nesreća se dogodila juče oko 19.11 sati u ulici Obala hrvatske mladeži u Kiseljaku. Andrea je pronađena bez svesti, nakon čega ju je ekipe Hitne pomoći prevezla prema Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Nažalost, Andrea je preminula u vozilu Hitne pomoći, pre nego što je stigla do bolnice. Andrea je bila zaposlena u Tužilaštvu BiH.

Na lice mesta izašli su pripadnici Policijske stanice Kiseljak, kao i nadležni kantonalni tužilac, koji su obavili uviđaj i preduzeli sve potrebne mere.

Istraga će utvrditi detaljne okolnosti događaja, uključujući i to da li je reč o samoubistvu ili drugom uzroku smrti. Zvaničnih zaključaka još nema.

Andrea će biti sahranjena u četvrtak, 30. oktobra na groblju Homolji, župa Lepenica.