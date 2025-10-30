"NOVI ŠERIF JE U GRADU" Željka Cvijanović: Političko Sarajevo propušta da vidi jednu stvar
Neumorno pokušavate da "osvetlite" najnovija dešavanja u Republici Srpskoj, od postupaka Narodne skupštine Republike Srpske 18. oktobra do jučerašnjeg masovnog ukidanja sankcija, koje je nepravedno uvela prethodna američka administracija, rekla je srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, komentarišući članke nekih federalnih medija da je Vlada Srpske "izdvajala najmanje 300.000 dolara mesečno za lobiranje u Americi“.
"Niste primetili najvažniju stvar, pa vas treba podsetiti na reči potpredsednika SAD Vensa u njegovom govoru na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji u februaru 2025. godine: 'U gradu je novi šerif pod vođstvom Donalda Trampa'" - naglasila je Cvijanović u objavi na društvenoj mreži Iks.
Kako dodaje Cvijanović, cela poenta je u tome, iako političko Sarajevo i opozicija iz Republike Srpske pokušavaju da pronađu hiljadu drugih razloga - od priča o lobistima do priča o izmišljenim uslovima postavljenim pred Republiku Srpsku.
"Obojica su insistirali da se ništa neće promeniti, a mi smo verovali u suprotno. Bilo bi bolje da svi počnu da razmišljaju o tome kako da doprinesu onome što dolazi, jer najbolje tek dolazi. Ovo je proces i Republika Srpska je aktivno učestvovala u njemu, i nastaviće aktivno i kredibilno da učestvuje u narednom periodu. Jer kao što sam rekla: Najbolje tek dolazi", dodala je Cvijanović.
Podsetimo, Milorad Dodik se juče zahvalio Donaldu Trampu za ukidanje sankcija.
(Kurir.rs/ATV)