Slušaj vest

Sud Bosne i Hercegovine (BiH) osudio je danas komandanta 43. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Durakovića na tri godine i šest meseci zatvora za ratni zločin nad civilima srpske nacionalnosti na području Čajniča 1993. godine.

Durakoviću je prvostepena presuda izrečena za ubistvo Darinke Pijević i paljenje kuća Rajka Pijevića i Miloša Pijevića.

Durakovića, koji je državljanin Srbije i Nemačke, Tužilaštvo BiH je optužilo da je kao komandant 43. brigade Armije RBiH znao za počinjene zločine, a nije preduzeo neophodne i razumne mere da kazni počinioce.

sud-bih.jpg
Foto: Rtrs

Optužnica ga je teretila za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, i to po Krivičnom zakonu bivše SFRJ, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Suđenje Durakoviću počelo je u oktobru 2024. godine, a na ovu presudu je dozvoljena žalba Apelacionom veću Suda BiH.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija)

Ne propustiteBosna i HercegovinaDRAMA U CENTRU BANJALUKE: Muškarac nosio NOŽ u ruci i vređao policajce! Uhapšen je!
198042.jpg
Bosna i HercegovinaSTRAŠNE STVARI Policajci u Bosni i Hercegovini podvodili maloletne štićenice doma za nezbrinutu decu
Policija Bosne i Hercegovine
Bosna i HercegovinaPIJAN PUCAO IZ AUTOMATSKE PUŠKE ISPRED KAFIĆA! U Čelincu uhapšen 31-godišnjak zbog izazivanja opšte opasnosti, izmereno mu 2,03 g/kg alkohola u organizmu
455.jpg
Bosna i Hercegovina"ZA RS VAŽNO DA IMA PRISTUP CENTRIMA ODLUČIVANJA - AMERICI I RUSIJI" Lider SNSD Dodik ocenio da je BiH "nemoguća zemlja" koja je uvek u krizi
Milorad Dodik Segej Lavrov (12).jpg