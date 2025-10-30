Slušaj vest

Sud Bosne i Hercegovine (BiH) osudio je danas komandanta 43. brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Durakovića na tri godine i šest meseci zatvora za ratni zločin nad civilima srpske nacionalnosti na području Čajniča 1993. godine.

Durakoviću je prvostepena presuda izrečena za ubistvo Darinke Pijević i paljenje kuća Rajka Pijevića i Miloša Pijevića.

Durakovića, koji je državljanin Srbije i Nemačke, Tužilaštvo BiH je optužilo da je kao komandant 43. brigade Armije RBiH znao za počinjene zločine, a nije preduzeo neophodne i razumne mere da kazni počinioce.

Foto: Rtrs

Optužnica ga je teretila za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, i to po Krivičnom zakonu bivše SFRJ, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Suđenje Durakoviću počelo je u oktobru 2024. godine, a na ovu presudu je dozvoljena žalba Apelacionom veću Suda BiH.