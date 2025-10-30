Slušaj vest

U akciji "Sparta" prijedorska policija zbog droge je uhapsila Prijedorčanku Dajanu Radošljević, koja se nedavno našla u žiži javnosti zbog nepropisnog parkiranja i sukoba s vozačem tramvaja zbog čega je proterana iz Hrvatske, saznaju "Nezavisne novine".

Naime, ona je vlasnica salona lepote koji se nalazio nedaleko od mesta na kojem je u avgustu ove godine došlo do incidenta gde je tukla vozača tramvaja u Zagrebua na društvenim mrežama se pojavio i video snimak.

Kako su preneli hrvatski mediji Radošljevićeva je parkirala svoj "rendž rover" preblizu tramvajskih šina, pa tramvaj nije mogao da prođe.

Navodno ju je jedna osoba upozorila da se ne može tu parkirati, a potom je došlo i do njenog sukoba s vozačem tramvaja, kojeg je navodno odgurnula tako snažno da je pao na pod i navodno ga udarila nogom.

Na snimku koji je objavljen se vidi kako se žena fizički obračunava s vozačem koji ustajući sa tla zamahuje nogom prema ženi koja nasrće na njega šakama.

Tvrdila da je sve "previše otišlo u visinu"



Ona je nakon toga proterana iz Hrvatske a kako se branila u medijima proterana je "zbog saobraćajnog prekršaja, što je nestvarno".

Tvrdila je da nije pretukla vozača i da je to "previše otišlo u visinu".

Rekla je tada da prihvata krivicu za nepropisno parkiranje koje je bilo bahato i bezobrazno, jer je samo trebala da ode do najbliže apoteke.

- Nepropisno sam se parkirala, pritom me snimalo neko neovlašćeno NN lice, rekla sam da me ne snima, ušla sam u apoteku, izišla, izvinila se svima pa i ZET-ovcu, koji je izletio iz automobila i udario šakom u retrovizor. Tada sam ja, smatrajući da sam napadnuta, izašla iz auta i reagovala kako sam reagovala - istakla je ona tada hrvatskim medijima tvrdeći da će se boriti za pravdu.

Policija: "Proterana zbog opasnosti po javni poredak"



Ona je proterana iz Republike Hrvatske zato što je predstavljala opasnost za javni poredak i to na način da je počinila prekršaj iz Zakona o javnom redu i miru i ponavljala je činjenje prekršaje, pojašnjeno je tada iz Službe za nezakonite migracije PU zagrebačke.

Radošljevićeva je uhapšena u akciji "Roma" kada je policija uhapsila 14 osoba zbog proizvodnje i preprodaje droge.

Policija je tada u pretresima pronašla više od kilogram kokaina, tri kilograma marihuane, a otkrili su i laboratorij za uzgoj marihuane.

U jučerašnjoj akciji "Sparta" koju je sprovela prijedorska policija, Radošljevićeva je uhapšena zbog sumnje da je prodala 23 grama kokaina koji je policija oduzela od dve osobe iz Prijedora.

Iz Policijske uprave Prijedor naveli su da su u sredu ( 29.oktobra) u okviru akcije kodnog naziva "Sparta" uhapsili D.R. iz Prijedora zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično delo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga.

- U okviru navedene akcije od dva lica oduzeto je ukupno 23 grama bele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain - naveli su iz policije.