Slušaj vest

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je iznelo šokantne detalje o ovom slučaju.

Kako je rekao portparol Tužilaštva Admir Arnautović, naredba o saprovođenju istrage za ovo krivično delo je donesena protiv policijskih službenika B.K. (51), M.H. (46), J.M. (30) i Dž.P. (55), te protiv još četiri osumnjičena - Š.K. (39), Z.J. (61), S.Š. (67) i N.A. (41). Zanimljivo je da Z.J. radi kao profesor na jednom univerzitetu u Brčkom.

Arnautović je dodao da će oni na navedene okolnosti danas biti ispitani te će Tužilaštvo, najverovatnije za svih osam osumnjičenih, Kantonalnom sudu Tuzla dostaviti predlog za određivanje pritvora.

"B.K., Š.K., M.H., J.M. i S.Š. su osumnjičeni da su od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije na području Kalesije, Živinica i Srebrenika, predavali drugim osobama i skrivali dve petnaestogodišnje devojčice u svrhu iskorištavanja prostitucijom i drugim oblicima seksualnog iskorištavanja, te su i oni koristili njihove seksualne usluge koje su im plaćali. Deo novca od seksualnih usluga, koje su devojčice bile prisiljene da imaju sa drugim osobama, je uzimao prvoosumnjičeni B.K.", rekao je Arnautović.

Z.J., Dž.P. i N.A. su osumnjičeni da su u spomenutom periodu, iako su bili svesni da se radi o devojčicama koje su maloletne i da su žrtve trgovine ljudima, koristili njihove seksualne usluge i plaćali im za to.

"Radi se o dve devojčice čiji je razvoj otežan teškim porodičnim prilikama i koje su bile smeštene u socijalnim ustanovama na području Tuzle, kao i prihvatilištu Doma za decu bez roditeljskog staranja Tuzla, odakle su više puta bežale i vraćane su od strane policijskih službenika i centara za socijalni rad. Osumnjičeni su iskorištavali njihov beg iz ustanova i njihovo stanje bespomoćnosti kako bi ih vrbovali i navodili na prostituciju i koristili njihove seksualne usluge", dodao je Arnautović.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona je, u saradnji s istražiteljima Sektora kriminalističke policije - odseka za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminala MUP TK, provodilo višemesečne istražne radnje i radilo na dokumentovanju ovih krivičnih dela.

Osumnjičeni su juče, nakon obavljenih pretresa na više lokacija u Kalesiji, Živinicama i Banovićima, lišeni slobode. Nad njima je obavljena kriminalistička obrada te su uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu predati u nadležnost Tužilaštva.

Za krivično delo trgovina ljudima iz člana 210.a stav 2 KZ FBiH (ko vrbuje, navodi, preveze, preda, sakrije ili primi osobu koja nije navršila 18 godina u svrhu iskorištavanja prostitucijom ili drugim oblikom seksualnog iskorištavanja) zaprećena je kazna zatvora od najmanje 10 godina.

Tužilaštvo Tuzlanskog kantona nastavlja istražne radnje u ovom predmetu.