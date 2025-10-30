Slušaj vest

Kristijan Šmit je danas, u četvrtak, 30. oktobra, posetio Banjaluku, odnosno zgradu OHR-a.

Za sada nije poznat razlog ove iznenadne posete, ali se zna da se nakratko zadržao u ovoj zgradi.

Iz OHR-a se za sada nisu oglasili o Šmitovoj poseti Banjaluci.

Podsetimo, pre par dana su pojedini mediji objavili da on završava svoju karijeru u BiH.

Postoje tvrdnje da se odlazak očekuje u prvoj polovini naredne godine, ali da to ne podrazumeva gašenje OHR-a.

(Kurir.rs/Nezavisne)

