Kristijan Šmit je danas sve iznedadio nenajavljenom posetom Banjaluci. posetio je zgradu OHR-a, niko ne zna zašto.
nakratko se zadržao u zgradi OHR
KRISTIJAN ŠMIT IZNENADA DOŠAO U BANJALUKU! "Banuo" NENAJAVLJENO! Posetio zgradu OHR-a, niko ne zna zašto, kratko se zadržao! (VIDEO)
Slušaj vest
Kristijan Šmit je danas, u četvrtak, 30. oktobra, posetio Banjaluku, odnosno zgradu OHR-a.
Za sada nije poznat razlog ove iznenadne posete, ali se zna da se nakratko zadržao u ovoj zgradi.
Iz OHR-a se za sada nisu oglasili o Šmitovoj poseti Banjaluci.
Podsetimo, pre par dana su pojedini mediji objavili da on završava svoju karijeru u BiH.
Postoje tvrdnje da se odlazak očekuje u prvoj polovini naredne godine, ali da to ne podrazumeva gašenje OHR-a.
(Kurir.rs/Nezavisne)
Reaguj
Komentariši