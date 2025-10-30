Slušaj vest

N. Dobraš (84) i njegov sin S. Dobraš (64) poginuli su večeras kada su se, vozeći "polo", sudarili s autobusom u mestu Piljagići, kod Banjaluke.

Prema nezvaničnim informacijama, u autobusu je bilo 15 putnika, od kojih je jedan lakše povrđen.

Pre sudara otac i sin vozilom su se s sporednog puta uključivali na magistralni put.

Na licu mesta bili su pripadnici policije i dežurni tužilac Goran Rakić, koji je obavio uviđaj.

Tužilac će, kako je potvrđeno, naložiti obdukciju stradalih kao i druge mere i radnje u cilju utvđivanja okolnosti i uzroka ove teške nesreće.

Više informacija biće poznato sutra.

Kurir.rs/Glas Srpske

Ne propustiteBosna i HercegovinaHOROR DETALJI PODVOĐENJA DEVOJČICA U TUZLI: Policajci podvodili maloletnice, među zlostavljačima i profesor univerziteta
devojčica policija BiH
Bosna i HercegovinaUHAPŠENA PRIJEDORČANKA KOJA SE "PROSLAVILA" TUČOM U ZAGREBU: Isprebijala vozača tramvaja, pa je proterali iz Hrvatske! Sad je privedena, otkriveno zašto (FOTO)
524371011_18523306741039520_6362645595610674914_n.jpg
Bosna i HercegovinaDRAMA U CENTRU BANJALUKE: Muškarac nosio NOŽ u ruci i vređao policajce! Uhapšen je!
198042.jpg
Bosna i HercegovinaPRONAĐENA BEZ SVESTI, PREMINULA U KOLIMA HITNE POMOĆI Tragedija u Kiseljku: Andrea je imala samo 38 godina (FOTO)
Screenshot 2025-10-29 223540.png