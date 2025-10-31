Produžen mandat EUFOR misije "Altea" u BiH, rezoluciju Saveta bezbednosti UN podržalo svih 15 zemalja koje su glasale
SEDNICA U NJUJORKU
PRODUŽEN MANDAT EUFOR MISIJE "ALTEA" U BIH: Savet bezbednosti UN doneo odluku da međunarodne snage ostanu još godinu dana (VIDEO)
Savet bezbednosti UN produžio je mandat EUFOR misije "Altea" u BiH za još godinu dana.
ATV prenosi da je produžetak trajanja misije usvojen na današnjoj sednici u Njujorku.
Odluka je doneta pred početak polugodišnje debate u Savetu bezbednosti UN, čija je tema situacija u BiH.
Rezoluciju o produžetku mandata misije podržalo je svih 15 zemalja koje su glasale.
(Kurir.rs/ATV/Preneo: N. V.)
