Savet bezbednosti UN produžio je mandat EUFOR misije "Altea" u BiH za još godinu dana.

ATV prenosi da je produžetak trajanja misije usvojen na današnjoj sednici u Njujorku.

Odluka je doneta pred početak polugodišnje debate u Savetu bezbednosti UN, čija je tema situacija u BiH.

Rezoluciju o produžetku mandata misije podržalo je svih 15 zemalja koje su glasale.

(Kurir.rs/ATV/Preneo: N. V.)

