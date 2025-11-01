Slušaj vest

Motociklista iz Cazina poginuo je teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu kod Bihaća, u mestu Dubovsko.

Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovali motocikl i putničko vozilo, a od zadobijenih povreda motociklista je preminuo na mestu nesreće.

Na teren su odmah izašle ekipe policije i Hitne pomoći, ali uprkos brzoj intervenciji, život nastradalog nije bilo moguće spasiti.

U ovoj tragičnoj nesreći život izgubio Senad Ikanović, poznati cazinski privrednik i vlasnik salona nameštaja, nezvanično saznaje portal Dijasporainfo.

Uzroci nesreće biće poznati nakon što se završi uviđaj i prikupe sve relevantne informacije.

Kurir.rs/Avaz

