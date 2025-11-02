U Sarajevu su uhapšena dvojica policijskih službenika pod sumnjom da su polno uznemiravali i zloupotrebljavali decu.
Policijski službenici Uprave policije MUP-a KS, pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva KS, tokom noći su lišili slobode dva policijska službenika Uprave policije MUP-a KS.
Jednog terete za krivično delo polno uznemiravanje, a drugog za krivično delo polna zloupotreba deteta starijeg od 15 godina.
Reč je o odvojenim slučajevima, gde su predmetni policijski službenici lišeni slobode odmah po saznanju za iste, odnosno nakon što se sinoć policiji obratilo službeno lice jedne od ustanova za socijalno zbrinjavanje sa područja Kantona Sarajevo.
Nad uhapšenima će danas biti izvršena kriminalistička obrada, saopšteno je iz MUP-a KS.
