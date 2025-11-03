Slušaj vest

Dve 15-godišnjakinje za koje postoji osnovana sumnja da su bile žrtve grupe muškaraca u kontekstu seksualne eksploatacije izmeštene su na sigurnu lokaciju, potvrđeno je iz Tužilaštva Tuzlanskog Kantona.

Javnost su upozorili da je otkrivanje njihovog identiteta strogo kažnjivo.

Iz Tužilaštva TK su rekli da su devojčice žrtve trgovine ljudima zbrinute i na sigurnom, a da je povreda privatnosti deteta krivično delo iz člana 219a Krivičnog zakona FBiH.

- Tužilaštvo Tuzlanskog kantona obaveštava javnost da su žrtve trgovine ljudima - maloletne devojčice, zbrinute i pod institucionalnom i stručnom zaštitom. Njihov identitet, okolnosti i podaci o mestu boravka predstavljaju zaštićene informacije, a svako objavljivanje takvih detalja predstavlja teško kršenje zakona i prava dece - rekli su.

Tužilaštvo obaveštava i upozorava javnost, naročito nepromišljene pojedince, korisnike društvenih mreža i pojedine medije, da objavljivanje, prenošenje ili insinuacija identiteta dece predstavlja krivično delo povreda privatnosti deteta iz člana 219.a Krivičnog zakona Federacije BiH.

- Osim što ovakva ponašanja predstavljaju krivično delo, predstavljaju i kršenje međunarodnih i domaćih normi, uključujući Konvenciju o pravima deteta Ujedinjenih nacija, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, Zakon o zaštiti i postupanju sa decom i maloletnicima u krivičnom postupku FBiH i Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH te svakako i u odnosu na štampane i online medije, kršenje Kodeksa Saveta za štampu i onlajn medije - navedeno je.

Pozivali su sve medije, korisnike društvenih mreža i pojedince da odmah uklone objave i komentare koji mogu dovesti do identifikacije žrtava te da u svom izveštavanju postupaju u skladu sa zakonom, etikom i zaštitom interesa dece.

Zaključili su da Tužilaštvo TK, u saradnji sa Sektorom kriminalističke policije MUP-a TK i stručnim službama i pojedincima, intenzivno sprovodi istragu u ovom predmetu, s punom ozbiljnošću i velikim prioritetom, a zaštita maloletnih žrtava je apsolutni fokus u svim fazama postupka.

Žrtve su petnaestogodišnje devojčice bez roditeljske brige koje su, prema navodima Tužilaštva, bile vrbovane i seksualno iskorišćavane.

Kantonalni sud u Tuzli odredio je svim osumnjičenima jednomesečni pritvor jer se terete za krivično delo trgovina ljudima u vezi sa iskorišćavanjem dve maloletne devojčice u svrhu prostitucije.

Pritvor je određen policijskim službenicima B.K, M.H, J.M. i Dž.P., te osumnjičenima Š.K., Z.J., S.Š. i N.A, saopšteno je iz ovog suda.

Petorica suosumnjičena da su od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine dve devojčice u svrhu prostitucije vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije na području Kalesije, Živinica i Srebrenika, predavali drugim licima i skrivali.

Terete se i da su i oni koristili njihove seksualne usluge za koje su im plaćali. Dio novca od seksualnih usluga, koje su devojčice bile prisiljene imati sa drugim osobama, uzimao je prvoosumnjičeni B.K.