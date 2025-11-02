Slušaj vest

Na području Gradiške na četiri manje farme ovaca registrovana je bolest tzv. plavog jezika.

Bolest, koja je pod kontrolom veterinara i inspektora, do sada je potvrđena kod 20 ovaca.

Sumnje veterinarske inspekcije gradske uprave Gradiška da se radi o bolesti "Plavog jezika" potvrđene su prvi put 13. oktobra, a od tada su kontrole pooštrene.

"Znači to su većinom područja Potkozarja jer se sve četiri farme nalaze na tom području tom i to su otprilike pašnjačka područja u neposrednoj blizini šume ili većih vodenih tokova", rekao je Bojan Mirjanić veterinarski inspektor Gradske uprave Gradiška.

Iako su zaražene životinje izlovane i pod terapijom kod ostalih ovčara na području grada zabrinutost i stalni veterinarski nadzor nad stadom.

Foto: AP

Na vreme uočeni simptomi lakše se leče.

"Vodim brigu dabome. Vakcinišem ih redovno. Čak i kada se ojanje ja odrežem papke i dam distol, to praktikujem i kada čistim štale bacam kreč i još u toku mesečno bacim jednom po vreću kreča gde one leže", rekao je Božo Drinić, ovčar sa Grede.

Rade Dragaš veterinarska stanica "Pro vet" iz Gradiške dodao je da se životinje odvajaju od stada i smanjuje se konzumacija hrane.

"Dolaskom na teren konstatujemo povišenu telesnu temperaturu, javlja se iscedak iz nosa, kasnije se javljaju kraste i rane po nosnom ogledalu, životinje kasnije počnu i da šepaju", rekao je Dragaš.

Bolest plavog jezika izaziva virus, koju prenose insekti, najčešće komarci i mušice.