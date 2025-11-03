Policajac osumnjičen zbog odnosa sa maloletnom osobom, na teret mu se stavlja krivično delo Polno uznemiravanje
AKCIJA U BIH
POLICAJAC OSUMNJIČEN DA JE IMAO ODNOSE SA MALOLETNOM OSOBOM! Pored njega, uhapšen još jedan pripadnik snaga bezbednosti u Sarajevu
Slušaj vest
Uhapšeni sarajevski policajac Amar Turčalo osumnjičen je da je u oktobru ove godine imao odnose sa maloletnom osobom, zbog čega je predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.
Drugi policajac uhapšen zajedno sa Turčalom pušten je na slobodu jer nema osnova za sumnju da je učestvovao u inkriminisanim radnjama.
Tokom noći, policijski službenici Policijske uprave MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su dva policijska službenika Policijske uprave MUP-a KS.
Na teret im se stavljalo krivično delo Polno uznemiravanje, a drugog za krivično delo Polna zloupotreba deteta starijeg od 15 godina.
(Kurir.rs/ATVBL.RS/Foto:Ilustracija/Prenela: M. V.)
Reaguj
Komentariši