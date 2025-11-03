Slušaj vest

Uhapšeni sarajevski policajac Amar Turčalo osumnjičen je da je u oktobru ove godine imao odnose sa maloletnom osobom, zbog čega je predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.

Drugi policajac uhapšen zajedno sa Turčalom pušten je na slobodu jer nema osnova za sumnju da je učestvovao u inkriminisanim radnjama.

Tokom noći, policijski službenici Policijske uprave MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su dva policijska službenika Policijske uprave MUP-a KS.

Na teret im se stavljalo krivično delo Polno uznemiravanje, a drugog za krivično delo Polna zloupotreba deteta starijeg od 15 godina.

(Kurir.rs/ATVBL.RS/Foto:Ilustracija/Prenela: M. V.)

