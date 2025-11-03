Slušaj vest

Visoka predstavnica Evropske Unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas pozdravila je odluku parlamenta Republike Srpske da poništi zakone kojima su u tom entitetu pokušali osporiti vlast državnog pravosuđa i policijskih agencija.

Kalas očekuje da će predstojeći izbori za predsednika tog entiteta dodatno doprineti stabilizaciji stanja.

Upozorila je da je nužno da svi u BiH poštuju njen ustav i zakon i u tom slučaju neće biti potrebe za bilo kakvim intervencijama spolja.

- Tek kada se ti uslovi ispune, može se ići u proces gašenja međunarodne supervizije, rekla je Kalas odgovarajući na pitanje što je pozicija EU u odnosu na nagađanja da bi Ured visokog predstavnika (OHR) mogao biti zatvoren.

Kalas je u poseti Sarajevu gde se sastala sa komandantima i pripadnicima vojnih snaga EU (EUFOR) raspoređenih u BiH u okviru misije Altea, čiji je mandat Savet bezbednosti UN prošle nedelje jednoglasno produžio za još godinu dana. Takođe se odvojeno sastala sa članovima Predsedništva BiH.

Komentarišući proces evropskih integracija u BiH, rekla je da je jasno šta BiH mora da uradi, a EU će joj u tome pomoći. To uključuje i imenovanje glavnog pregovarača, što je postalo nova tačka spora u zemlji.