Studentkinja iz Indijekoja studira na Medicinskom fakultetu u Fočiboluje od tifusa, potvrđeno je za portal "Capital".

- Ova bolest za koju se smatralo da je davno iskorijenjena na našim prostorima otkrivena je kod studentkinje iz Indije čiji identitet je poznat redakciji ovog portala - navodi se u objavi na njihovim profilima na društvenim mrežama.

Nakon ovog šokantnog otkrića, studentkinja je stavljena u izolaciju, a kao osnovni uzrok infekcije smatraju se katastrofalni higijenski uslovi u kojima je živela.

Za "Nezavisne" je potvrđeno da su nadležne institucije preduzele sve mere kako se zaraza ne bi širila, u skladu sa protokolima u ovakvim slučajevima.

Svi kontakti koji su testirani su negativni, a kako je rečeno, utvrđeno je studentkinja već bila obolela kad je stigla u BiH.

(Kurir.rs/Nezavisne/Preneo: V.M.)

