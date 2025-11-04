Slušaj vest

Policija je uhapsila Dražena Č. iz Doboja, zbog sumnje da je ubio oca B.Č.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Doboj, žrtva je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta, saznaju "Nezavisne novine".

"D.Č. se sumnjiči da je u ponedeljak 3. novembra u večernjim časovima u porodičnoj kući na području grada Doboja, naneo teške telesne povrede licu inicijala B.Č. koje je od zadobijenih povreda preminulo na licu mesta", dodaju iz policije.

Iz Policijske uprave Doboj, navode da su danas, 4. novembra, uhapsili D.Č. zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.