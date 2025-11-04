Slušaj vest

Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je danas apelaciju nekadašnjeg predsednika Republike Srpske Milorada Dodika protiv krivične presude Suda BiH i potvrdio odluku Centralne izborne komisije BiH kojom mu je oduzet predsednički mandat.

Advkatski tim Dodika nije bio optimističan u pogledu odluke krnjeg Ustavnog suda BiH, a apelaciju je podneo jer je to korak ka žalbi Evropskom sudu u Strasburu.

Sud BiH pravosnažno je osudio Milorada Dodika na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog delovanja zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita.

Osim ove, pravni tim Dodika podneo je Ustavnom sudu BiH i apelaciju na odluku CIK-a o oduzimanju Dodiku mandata predsednika Republike Srpske i raspisivanju prevremenih izbora za 23. novembar.