NAJMANJE DESETORO MRTVIH U DOMU ZA STARE! Horor u Tuzli: Požar izbio na spratu gde se nalaze nepokretne osobe! Povređeno 20 ljudi! (VIDEO/FOTO)
U požaru koji je večeras zahvatio jedan sprat zgrade Doma penzionera u Tuzli ima najmanje deset smrtno stradalih osoba.
Na spratu gde je izbio požar nalazile su se nepokretne osobe.
Veći požar večeras je zahvatio jedan sprat zgrade Doma penzionera u Tuzli, a prema informacijama koje su potvrđene za Klix.ba iz te ustanove, nekoliko osoba je preminulo.
Iz ove ustanove nisu mogli da preciziraju koliko osoba je preminulo, zbog vanredne situacije koja je u toku. Prema nezvaničnim informacijama portala Avaz, poginulo je najmanje deset osoba.
Broj poginulih u požaru koji je večeras zahvatio prvi sprat zgrade u kojoj se nalazi Dom penzionera u Tuzli porastao je na deset, i nažalost to sigurno neće biti konačan bilans.
S druge strane, povređeno je najmanje 20 ljudi, od kojih je nekoliko u teškom stanju.
Takođe, poslednje informacije govore da je pet osoba primljeno u UKC Tuzla, a broj raste iz minute u minutu.
Kako su kazali iz Uprave policije MUP-a TK, požar je u 22 sata lokalizovan.
Veliki broj ekipa hitne pomoći, vatrogasaca i pripadnika MUP-a TK se nalazi na licu mesta.
Uzrok izbijanja vatre još nije poznat.
Kurir.rs/Klix.ba/Avaz