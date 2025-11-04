Uzrok izbijanja vatre još nije poznat

U požaru koji je večeras zahvatio jedan sprat zgrade Doma penzionera u Tuzli ima najmanje deset smrtno stradalih osoba.

Na spratu gde je izbio požar nalazile su se nepokretne osobe.

Veći požar večeras je zahvatio jedan sprat zgrade Doma penzionera u Tuzli, a prema informacijama koje su potvrđene za Klix.ba iz te ustanove, nekoliko osoba je preminulo.

Iz ove ustanove nisu mogli da preciziraju koliko osoba je preminulo, zbog vanredne situacije koja je u toku. Prema nezvaničnim informacijama portala Avaz, poginulo je najmanje deset osoba.

Broj poginulih u požaru koji je večeras zahvatio prvi sprat zgrade u kojoj se nalazi Dom penzionera u Tuzli porastao je na deset, i nažalost to sigurno neće biti konačan bilans.

S druge strane, povređeno je najmanje 20 ljudi, od kojih je nekoliko u teškom stanju.

Takođe, poslednje informacije govore da je pet osoba primljeno u UKC Tuzla, a broj raste iz minute u minutu.

Kako su kazali iz Uprave policije MUP-a TK, požar je u 22 sata lokalizovan.

Foto: Printskrin Facebook

Veliki broj ekipa hitne pomoći, vatrogasaca i pripadnika MUP-a TK se nalazi na licu mesta.

Uzrok izbijanja vatre još nije poznat.