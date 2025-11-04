Prema poslednjim inormacijama pet osoba je prevezeno u bolnicu, a pacijenti stalno pristižu
Tragedija
POTRESNI PRIZORI ISPRED DOMA ZA STARE U TUZLI! Buktinja GUTA objekat, vatrogasci se bore sa stihijom: Najmanje osam poginulih (VIDEO)
Najmanje devet osoba večeras je smrtno stradalo nakon požara koji je izbio u Domu za stare u Tuzli, potvrđeno je za portal "Avaz".
Moguće je da broj bude i veći, dodaje se.
Kako se može videti s lica mesta, požar bukti iz objekta, a sve nadležne službe su na terenu.
Kako je ranije večeras potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, Operativnom centru Uprave policije MUP TK-a, prijavljeno je putem dežurne službe PS Centar da je oko 20.55 sati, u objektu Doma penzionera došlo do požara.
Podsetimo, prema poslednjim inormacijama pet osoba je prevezeno u bolnicu, a pacijenti stalno pristižu.
Radi pomoći u evakuaciji i gašenju požara su pozvani i neki su već na terenu i pripadnici PVJ Srebrenik, Živinice, Kalesija i Lukavac
Kurir.rs/Avaz
