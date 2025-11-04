Slušaj vest

Najmanje devet osoba večeras je smrtno stradalo nakon požara koji je izbio u Domu za stare u Tuzli, potvrđeno je za portal "Avaz". 

Moguće je da broj bude i veći, dodaje se. 

Kako se može videti s lica mesta, požar bukti iz objekta, a sve nadležne službe su na terenu. 

Kako je ranije večeras potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, Operativnom centru Uprave policije MUP TK-a, prijavljeno je putem dežurne službe PS Centar da je oko 20.55 sati, u objektu Doma penzionera došlo do požara.

Podsetimo, prema poslednjim inormacijama pet osoba je prevezeno u bolnicu, a pacijenti stalno pristižu.

Radi pomoći u evakuaciji i gašenju požara su pozvani i neki su već na terenu i pripadnici PVJ Srebrenik, Živinice, Kalesija i Lukavac

Kurir.rs/Avaz

