Slušaj vest

Najmanje devet osoba večeras je smrtno stradalo nakon požara koji je izbio u Domu za stare u Tuzli, potvrđeno je za portal "Avaz".

Moguće je da broj bude i veći, dodaje se.

Kako se može videti s lica mesta, požar bukti iz objekta, a sve nadležne službe su na terenu.

Kako je ranije večeras potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, Operativnom centru Uprave policije MUP TK-a, prijavljeno je putem dežurne službe PS Centar da je oko 20.55 sati, u objektu Doma penzionera došlo do požara.

Podsetimo, prema poslednjim inormacijama pet osoba je prevezeno u bolnicu, a pacijenti stalno pristižu.

Radi pomoći u evakuaciji i gašenju požara su pozvani i neki su već na terenu i pripadnici PVJ Srebrenik, Živinice, Kalesija i Lukavac