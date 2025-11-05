Slušaj vest

Prema poslednjim zvaničnim informacijama, ukupno 11 osoba je stradalo u požaru koji je sinoć zahvatio deo zgrade Doma penzionera u Tuzli, dok je 35 osoba zatražilo lekarsku pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Požar je zahvatio sedmi sprat zgrade Doma penzionera, a kako javlja Klix, u požaru su stradali štićenici doma koji su se nalazili na tom spratu. Reč je o nepokretnim osobama sa izrazito narušenim zdravstvenim stanjem.

Gradonačelnik Zijad Lugavić rekao je da se među povređenim koji su zatražili lekarsku pomoć nalaze štićenici i zaposleni doma, policijski službenici, vatrogasci i medicinski tehničari. Prema nezvaničnim informacijama, troje povređenih je u kritičnom stanju.

Zgradu Doma penzionera jutros osiguravaju pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Kako je ranije rečeno, štićenici se nalaze na osiguranim spratovima zgrade, odnosno u apartmanima koje požar nije zahvatio.

Stravična ispovest preživele

Ruža Gajić, jedna od štićenica Doma penzionera je ispričala da je legla, a onda je čula da nešto puca.

- Ne znam da li su prozori ostali čitavi ili su popucali, na trećem sam spratu. Odmah sam zvala recepciju, nisam je mogla dobiti. Ona sam pogledala kroz prozor i videla da nešto pada, veliki komadi plamena. Neko se onda javio i pitao jesmo li ugroženi, rekla sam da nisam, ali nisam mogla da ostanem tamo jer se oseća dim, prokišnjava i ne znam ni jesu li prozori ispravni - ispričala je i dodala:

- Odoh od bratića ženi, ne mogu u svoju sobu. Kod mog ulaza kaplje, rekli su mi ako imam gde da idem. Zabrinuta sam za mnoge, ima dosta štićenika koji neće da vode računa, neće da isključe iz utičnica, ne znam šta se dešava. Na najvišim spratovima su nepokretni ljudi - kazala je ona za Avaz.

Porodice štićenika Doma penzionera nalaze se ispred zgrade i očajnički traže informacije o svojim najmilijima. Eksplozije boca sa kiseonikom dodatno pogoršale situaciju.

Podsetimo, veliki požar izbio je na sedmom spratu zgrade Doma penzionera, na kojem su se nalazili apartmani sa nepokretnim osobama. Na licu mesta nalazi se veliki broj ekipa hitne pomoći, vatrogasaca i pripadnika MUP Tuzlanskog kantona.

Tokom gašenja požara odjekivalo je više eksplozija, za koje se sumnja da su nastale od zapaljenih boca sa kiseonikom.