Prema posljednjim informacijama, u sinoćnjem požaru u Domu penzionera u Tuzli, smrtno je stradalo 11 lica štićenika Doma, dok je 30 lica hospitalizovano u JZU UKC Tuzla.

Portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić za "Avaz" je kazala da su među povređenima i pripadnici policije kao i vatrogasaca iz Tuzle.

"Broj povređenih koji su se dosad javili za potrebnu medicinsku pomoć je veći. Od hospitaliziranih lica, četvoro štićenika Doma su na mehaničkoj ventilaciji, a među hospitalizovanima su pet vatrogasaca i troje policijska službenika", rekla je ona.

Prema uputama kantonalnog tužioca KTTK-a koji rukovodi istragom, u rad uviđajne ekipe koju čine istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a i inspektorat za zaštitu od požara MUP TK-a, biće uključena stručna lica - veštaci odgovarujuće struke - potvrdila je portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić.

Ppodsetimo, požar u Domu je izbio sinoć, na spratu gde su se nalazile nepokretne osobe.

(Kurir.rs/Avaz)

