Nakon tragedije u Domu penzionera Tuzla, gde je u požaru poginulo 11 osoba dok su desetine povređene, nižu se brojna pitanja, poput onih o stanju sigurnosti, uslovima, ali i nadzoru nad radom takvih ustanova.

U gotovo svim ustanovama za starije i iznemogle osobe kapaciteti su popunjeni, a svima njima su zajedničke liste čekanja, među kojima su najduže one za smeštaj nepokretnih osoba.

Nažalost, u Domu penzionera Tuzla, požar je izbio, upravo, na odeljenju gdje su smeštene nepokretne osobe.

S druge strane, Dom penzionera Tuzla je slovio kao jedan od najskupljih u državi. S novim cenovnikom čija je primena počela u februaru ove godine, cene smeštaja i ostalih usluga su skočile za skoro 30 posto.

Tako od februara pokretni korisnici u dvokrevetnoj sobi plaćaju smještaj 1.050 KM umjesto dotadašnjih 820 KM, a polupokretni i nepokretni 1.450 KM, dok je ta cena ranije bila 1.100 KM.

Cene smeštaja za one koji boluju od svih oblika demencije, Parkinsonove i Alchajmerove bolesti mesečno košta 1.450 KM u dvokrevetnoj sobi, a 1.650 KM u jednokrevetnoj.

Poređenja radi, cene smeštaja u Gerontološkom centru Sarajevo kreću se u rasponu od 700 KM za pokretne, 850 KM nepokretne, a 1.000 KM je smještaj u jednokrevetnim sobama.