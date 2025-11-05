Slušaj vest

Tokom tragedije u Tuzli, kada je usled požara nastradalo najmanje 11 osoba u Domu za stare, jedan od fotoreportera koji je bio na mestu nesreće, Farug Begtašagić, opisao je jednu od tužnih scena protekle noći.

Kako je pojasnio, pripremio je objektiv za fotografisanje te pogledao prema vatrenoj stihiji na vrhu zgrade.

Međutim, jeziv trenutak, koji se odvijao sprat ispod, dodatno ga je potresao.

"Na prozoru je bio čovek kojem su dobacivali ljudi sa ulice da se skloni. Dugo je bio na prozoru. Dim je počeo ispunjavati njegovu sobu sve više. Kao da nas je bespomoćno gledao. Kroz par trenutaka više ga tu nije bilo. Samo da je dobro", naveo je Begtašagić.

Čovek koji je fotografisan na prozoru nalazio se na spratu iznad kojeg je buktila vatra.

U tom trenutku su spasioci već bili na terenu, ali do sada nema zvaničnih informacija o sudbini čoveka s predmetne fotografije.

Direktor Doma penzionera Mirsad Bakalović podnio ostavku na ovu funkciju, dok je federalni premijer Nermin Nikšić najavio da će biti formirani timovi koji će obilaziti ustanove ovog tipa u narednom periodu.