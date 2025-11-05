Slušaj vest

Još jedna osoba preminula je od posledica požara koji je izbio sinoć u Domu penzionera u Tuzli, potvrđeno je za portal "Avaza".

Osoba je preminula u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Tako je broj stradalih porastao na 12, a 35 osoba je povređeno, a među njima i vatrogasci i policajci.

Kako je ranije rekao glavni kantonalni tužilac Vedran Alidžanović, četiri osobe su na respiratoru i u teškom su stanju.

Požar je izbio sinoć na sedmom spratu gde su se nalazile nepokretne osobe.

(Kurir.rs/Avaz)

