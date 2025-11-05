Nakon teških povreda, broj stradalih porastao na 12, a 35 osoba je povređeno, a među njima i vatrogasci i policajci
JOŠ JEDNA OSOBA PODLEGLA POVREDAMA
CRNI BILANS POŽARA U TUZLI: Povećao se broj žrtava požara u Domu penzionera (VIDEO)
Slušaj vest
Još jedna osoba preminula je od posledica požara koji je izbio sinoć u Domu penzionera u Tuzli, potvrđeno je za portal "Avaza".
Osoba je preminula u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.
Tako je broj stradalih porastao na 12, a 35 osoba je povređeno, a među njima i vatrogasci i policajci.
Kako je ranije rekao glavni kantonalni tužilac Vedran Alidžanović, četiri osobe su na respiratoru i u teškom su stanju.
Požar je izbio sinoć na sedmom spratu gde su se nalazile nepokretne osobe.
(Kurir.rs/Avaz)
Reaguj
Komentariši