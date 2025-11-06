Slušaj vest

Bosna i Hercegovina od danas je službeno dio globalne Google Street View zajednice, čime je omogućeno virtuelno istraživanje najljepših destinacija i prirodnih ljepota naše zemlje.

Ovaj inovativni alat pruža građanima, turistima i svim zainteresovanim stranama jedinstvenu priliku da istraže najvažnije lokalitete, znamenitosti i atrakcije putem digitalnih platformi.

Tokom prezentacije održane u Sarajevu u prisustvu medija i predstavnika turističkih organizacija, direktor operacija Google Maps-a Armin Hamidović izrazio je zadovoljstvo što je projekat na kojem rade već dugo vremena konačno pokrenut u BiH.

„Srećni smo što danas pokrećemo Street View u Bosni i Hercegovini, omogućavajući našim korisnicima da virtuelno istraže najlepše delove ove zemlje. Postoje beskrajne mogućnosti koje ova usluga donosi kompanijama i pojedincima u BiH“, rekao je Hamidović.

Dodao je da će zahvaljujući Street View-u biti moguće ugraditi slike i mape kako bi se pomoglo kupcima da lakše pronađu lokaciju, kao i turistima u planiranju putovanja prikazivanjem prelepih znamenitosti, gradova i mnogih drugih atrakcija.

Foto: Shutterstock

Sve ovo, kako je naglasio, ima za cilj da omogući malim i srednjim preduzećima da budu još efikasnija i postignu kvalitetnije rezultate.

Posebna zaštita privatnosti

Hamidović je naglasio da je projekat realizovan sa posebnom pažnjom na zaštitu privatnosti i poštovanje svih relevantnih propisa, kako bi se lepotama Bosne i Hercegovine moglo pristupiti na što jednostavniji mogući način.

Street View je posvećen zaštiti privatnosti korisnika putem napredne tehnologije koja automatski zamagljuje lica i registarske tablice na slikama. Google takođe pruža jednostavne alate za prijavljivanje problema, tako da korisnici mogu zahtevati da se slike njihove kuće, automobila ili njih samih zamagle na Street View-u.

Uz pomoć automobila Google Street View snimljeno je više od 30.000 kilometara Sarajeva, Banjaluke, Mostara, Trebinja, Tuzle, Zenice, Bijeljine, Bihaća i drugih mesta. Na ovaj način kreirani su bogati panoramski snimci koji omogućavaju virtuelni obilazak najvažnijih delova Bosne i Hercegovine.