Boško Čupeljić iz Doboja koji je preminuo nakon fizičkog obračuna sa svojim sinom Draženom Čupeljićem (41), umro je usled srčanog udara.

Iako se sumnjalo da je Boško stradao od teških povreda koje je zadobio u obračunu sa sinom, preliminarnim nalazom obdukcije je utvrđeno da je uzrok smrti srčani udar.

Dodatno veštačenje

Zasada se ne može reći da li je srčani udar nastupio kao posledica sukoba sa sinom zbog čega će, kako saznajemo, najverovantije biti zatraženo i dodatno medicinsko veštačenje.

Dražen Čupeljić uhapšen je zbog sumnje da je 3. novembra ubio oca u njihovoj porodičnoj kući u Doboju.

Svađa oca i sina

Nezvanično se saznaje da je kritične večeri došlo do svađe i fizičkog obračuna između sina i oca. U tuči, obojica su zadobila višestruke povrede, a Boško je nedugo nakon toga preminuo.

Prema nepotvrđenim informacijama po dolasku policije kuća je već bila očišćena i određeni tragovi su uklonjeni...