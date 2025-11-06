Slušaj vest

Stravičan požar dogodio se u noći između ponedeljka i utorka u domu za stare u Tuzli. U ovom požaru život je izgubilo 12, a povređeno 35 korisnika, koji su mahom bili nepokretni. Direktor "Doma penzionera" Mirsad Bakalović podneo je ostavku na ovu funkciju, dok je federalni premijer Nermin Nikšić najavio da će biti formirani timovi koji će obilaziti ustanove ovog tipa u narednom periodu.

Novinarka Kurira Slađana Nedeljković bila ispred zapaljenog doma u Tuzli, pa je za jutarnji program Kurir televizije iznela najnovije informacije sa terena.

Video atmosfere ispred samog doma:

Kurir ispred doma za stare u Tuzli gde je izbio požar Izvor: Kurir televizija

"Dvanaest sveća zapaljeno je za dvanaest poginulih"

Kako je istakla u jutarnjem programu "Redakcija" na Kurir televiziji, ispred doma je i dalje policija, a svež garež vidi se i dalje na mestu gde je izbio požar. Borbu sa vatrenom stihijom otežala je eksplozija boce sa kiseonikom zbog čega se vatra i rasplamsala.

- Dvanaest sveća zapaljeno je u znak sećanja na žrtve koji su poginuli u požaru u noći između ponedeljka i utorka. Tačan uzrok vatrene stihije i dalje nije utvrđen - kaže Nedeljković.

U Federaciji je proglašen dan žalosti, a prema rečima naše reporterke prijatelji korisnika ovog doma obilaze mesto nesreće u nadi da će saznati neke nove informacije.

- Sinoć smo na ovom mestu zateki jednog čoveka, koji nam je rekao da je njegov prijatelj bio na kobnom sedmom spratu. Kako nam je rekao, nije siguran da li su njegovi prijatelji i dalje među živima - kaže Nedeljković u uključenju za "Kurir televiziju".

"Sve porodice imaju pravo na odštetu"

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" u studiju Kurir televizije, koji su govorili o bezbednosti u staračkim domovima bili su Saša Ristović, iz Udruženja privatnih domova za stare i Ana Selak, advokat.

Foto: Kurir Televizija

Prema rečima advokatice Ane Selak, odgovornost će se ustanoviti sigurno, jer je u pitanju teže krivično delo, sa kako kaže, teškim posledicama.

- Sada su se aktivirali da donesu zakon o inspekcijama. Sramota je da poverite ljude određenim ustanovama, a da nemate sistem kontrole tih ustanova. Ukoliko se radi o javnoj ustanovi, odgovaraće država, a odgovornost odgovornog lica će se ustanoviti svakako jer se radi o težim krivičnim delima jer je posledica teška. Nastupila je smrt više lica, a kada sam videla tu višespratnicu, pomislih kako tolika zgrada može da bude starački dom. Naročito je jeziva informacija, ukoliko je tačna, da su se nepokretna lica nalazila na tom sedmom spratu - kaže Ana Selak.

Kako zakon vidi slučaj požara u Domu za stare u Tuzli? Izvor: Kurir televizija

Adokatica Selak je istakla i da je odšteta u ovom slučaju nesporna, jedino je pitanje koliko će sam postupak trajati.

- Odšteta je nesporna, ona izvesno postoji, a koliko će sam postupak da traje zavisi od toga gde se on vodi, koliko su sudovi opterećeni, koji su dokazni predlozi koji se moraju izvesti... Nema suđenja koje se završava na jednom ročištu - kaže Ana Selak.

Inspekcija za protivpožarnu zaštitu rigoroznija

Saša Ristović je naveo da mi do 2013. godine nismo imali konkretne zakone o otvaranju nekog doma za stare.

- Tek te godine je nastupio pravilnik o licenciranju i od tada je krenulo usavršavanje tog zakona. Postoji indicija da se ustanovi da novi domovi ne mogu da imaju uske hodnike, vrata moraju da budu određenih dimenzija... Takođe, inspekcija za protivpožarnu zaštitu je postala dosta rigoroznija - istakao je za Kurir televiziju Saša Ristović.

