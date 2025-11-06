POŽAR U DOMU ZA PENZIONERE U TUZLI

POŽAR U DOMU ZA PENZIONERE U TUZLI

Ispred Doma penzionera u gradu na severoistokuBosne i Hercegovine (BiH), razvučena je samo žuta policijska traka i nekoliko policajaca svedoči tragediji. Ništa ne ukazuje da je protekle noći na ovom mestu u Tuzli smrtno stradalo najmanje 11 ljudi.

Na spoljašnjim zidovima zgrade u sredu popodne nema vidljivih tragova požara koji je buknuo 4. novembra u noć. Crni ostaci gareži na sedmom spratu Doma penzionera ukazuju gde je buktinja bila najsnažnija.

- Zahvaljujući vatrogascima i drugim službama spasili smo 20 ljudi od 32 sa sedmog sprata - rekao je Mirsad Bakalović, direktor doma u ostavci, za BBC na srpskom.

Među spašenima sa tog sprata je i Zdravko Čolić.

- Bilo je strašno. Kao u horor filmu - kaže ovaj 64-godišnjak za BBC.

U sobi Klinike za plućne bolesti Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla je zajedno sa još jednim korisnikom doma. Još ne znaju da li su možda neki od njihovih prijatelja preminuli.

- Bio sam sa kolegom u sobi kada je plamen buknuo na vratima - govori Čolić.

Tragedija je zadesila Tuzluu istoj nedelji kada je treći najveći grad u BiH potresao slučaj podvođenja maloletnica i trgovine ljudima. Požari u domovima za stare na Balkanu nisu retkost.

Početkom ove godine, u požaru u domu za stare u beogradskom naselju Barajevu, poginulo je 11 ljudi. Samo nekoliko meseci ranije, dvoje je stradalo u vatrenoj stihiji u domu kod Stare Pazove, na oko 40 kilometara od Beograda.

Čolić je zahvalan zaposlenima u domu, policajcima, civilnoj zaštiti i vatrogascima koji su ga izneli na balkon. Neki od njih su povređeni tokom spasilačke akcije. Trenutno je u Univerzitetsko kliničkom centru (UKC) Tuzla hospitalizovano 30 ljudi, saopšteno je iz ove ustanove.

- Među povređenima su i pet vatrogasaca i tri policajca - saopšteno je iz tuzlanske policije.

- Petoro je na respiratoru i u kritičnom su stanju - izjavio je Šekib Umihanić, direktor UKC Tuzla.

U bolnici zatičem i Sadiku Čamdžić (71) koja je iz sobe 719 evakuisana na vreme. Prvo je osetila "čudan miris koji je podsećao na izgorelu plastiku".

- Kad sam otvorila vrata i kad je huknuo dim to je bilo da padneš u nesvest. Čula se vika, galama, plač, počeli su iznose ljude - priča Sadika za BBC dok sedi na krevetu. U bolnicu je dovezena iza ponoći. Mrak, gust dim i panika su je, kaže, uznemirili.

- Ne možeš da se snađeš, ne znaš gde bi, kud bi.

Van je životne opasnosti, ali se i dalje ne oseća najbolje.

- Ne znam ima li mrtvih, znaš li ti - pita me očekujući informaciju o ljudima s kojima deli životni prostor.

Odgovaram joj da ne znam, skrivajući od nje vesti koje bi mogle dodatno da je uznemire.

Korisnici nižih spratova nisu povređeni



Penzioner Boško Strinić iz Derventena severu Bosne noć je proveo u sobi.

- Nisam ni znao šta se dešava do jutros.

Tada su zaposlenici došli da ga obiđu i pitaju kako je. Deca su mu Nemačkoj, a uslovima u domu je zadovoljan. Enida Aganović iz Tuzle za požar je saznala od koleginica.

- Gori Dom penzionera, šta ti je s bratom - pitale su je u telefonskom pozivu.

Popila je pilulu za smirenje i krenula put doma.

- Šokirana sam, kada sam došla već je bio spušten na šesti sprat. Bio je nervozan - priča Enida za BBC.

Mnogi od njegovih poznanika sa sedmog sprata nisu preživeli.

- Njega i cimera Milana iz Bijeljine su brzo izneli i spasili.

Štićenik doma već dve i po godine je i Zuhridin Šubić, kog srećem na putu do apoteke.

- Moram da se zahvalim vatrogascima i policiji koji su došli da nam pomognu, da nas evakuišu. Toliko su se borili za nas.

Prozor sobe u kojoj boravi gledao je na sprat i sobe zahvaćene plamenom.

- Video sam koliko se ljudi bore za nas.

Od gustog dima jedva se disalo, priča mi. Bio je u strahu, iako je u tom trenutku vatra bila daleko od njega.

Sa mnogim štićenicima doma je u dobrim odnosima, svakodnevno šetaju, igraju šah.

- Mi smo jedna porodica - kaže Šubić za BBC.

Na sedmom spratu je imao četvoro dobrih prijatelja.

- Ne znam da li su živi.

U domu već 10 godina boravi i Dinka iz Živinica, mesta nadomak Tuzle.

Za vreme požara je spavala, a probudili su je panični pozivi njenih komšija iz doma.

- Požar, požar! Gori Dom penzionera, čula sam četiri, pet puta - kaže Dinka.

Kada je pogledala kroz prozor, ugledala je plamen i vatrogasce.

- Ušasno je bilo to gledati, grozno je preživeti ovo.

Budući da je bila na trećem spratu nije evakuisana i noć je provela u njenoj sobi. Van zgrade Doma penzionera i Kliničko bolničkog centra, u Tuzli je običan radni dan. Ljudi sede u kafićima po sunčanom danu, ali se govori o tragediji.

Uzrok požara se utvrđuje



Iz uprave doma kažu da je protivpožarni sistem funkcionisao i još nije poznato šta je uzrok požara.

- Vatrogasni alarm je poslao signal na recepciju. Jedan od zaposlenih je odmah nazvao vatrogasnu jedinicu koja je stigla u roku od pet minuta - kaže Mirsad Bakalović, dosadašnji direktor doma.

U pomoć su odmah došli hitna pomoć i policija, civilna zaštita.

- Što se tiče protivpožarne zaštite mi smo sve uradili, ali vatra je bila previše jaka - dodaje.

Jutro posle tragedije je podneo neopozivu ostavku.

- To najmanji ljudski gest koji sam mogao da uradim.

Posle tragedije, novinari su pitali gradonačelnika Tuzle Zijada Lugavića zašto su nepokretni korisnici doma bili na visokim spratovima, na šta je on odgovorio da uprava Dom penzionera određuje smeštaj ljudi i da on nema informaciju zašto je neko na prvom, trećem ili petom spratu.

Upitan o kritikama porodica nekoliko štićenika i ranijim kritikama lokalnih političara Bakalović kaže da su neki korisnici zadovoljni, a neki ne.

Nezadovoljan je što u Federaciji BiH, jednom od dva entiteta u BiH, nema jedinstvenog zakona i što je ovaj oblik socijalne zaštite spušten na niži nivo odlučivanja - 10 kantona.

- Ovaj objekat je proglašen javnim dobrom od opšteg javnog značaja, tako da je vrlo teško u njega ulagati zbog procedura. Sve je do vlasti koja bi morala da zakonski uredi ovu oblast, prepiše od Hrvatske ili Srbije.

Istraga je i dalje u toku, kažu nadležni. Zbog smrtonosnog požara u Federaciji BiH četvrtak, 6. novembar proglašen je danom žalosti.