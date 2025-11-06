Slušaj vest

Almedin Salešević kaže da su kazne za brzu vožnju, prema njegovim rečima, rezultat stacioniranog radara MUP-a, a iznose po 500 KM i tri mjeseca zabrane upravljanja vozilom.

- Dobio sam dve kazne od 500 KM i tri meseca oduzimanje vozačke. Kome da se žalim? Nikog to ne zanima. Stalno se suočavamo sa ovim kaznama. Da li je u redu da mi snosimo troškove kazni? Daj malo gas da spaseš nekom život i odmah kazna - istakao je Salešević.

- U oba navedena slučaja nalazio sam se na službenoj dužnosti, upravljajući službenim vozilom hitne medicinske pomoći prilikom prevoza pacijenata kojima je bila potrebna hitna medicinska intervencija. Vozila hitne pomoći u takvim situacijama dužna su reagovati u najkraćem mogućem roku kako bi se zaštitio život i zdravlje pacijenata - istakao je Salešević.

Vozač hitne je naglasio da nije imao nameru da prekrši saobraćajne propise.

- Nije postojala namera da prekršim saobraćajne propise, već sam postupao u skladu s profesionalnom obavezom i etičkom dužnošću da pružim pravovremenu pomoć ugroženima - istakao je Salešević.

- Molim da se, uvažavajući okolnosti slučaja i prirodu mog posla, razmotri mogućnost oslobađanja od odgovornosti ili umanjenja izrečene kazne - rekao je Salešević.

U praksi vozila hitne pomoći imaju pravo prvenstva prolaza, ali moraju imati uključene svetlosne i zvučne signale. Ipak, u realnim situacijama, posebno noću, u gusto naseljenim sredinama ili blizini bolnica, sirene se često gase da se ne stvaraju dodatni stres i panika, što kasnije dovodi do situacija poput ove.

Sistemski problem

Vozači saniteta širom BiH već duže vreme ukazuju na isti problem ističući da deluju u hitnim okolnostima, spasavaju živote, a zatim lično odgovaraju za kazne koje nastanu tokom intervencija. Ističu da je ovo sistemski problem, pitajući se da li država kažnjava one koji spasavaju živote.

- Neka dođu jednu noć sa nama. Neka vide kako izgleda kada nečiji otkucaji srca zavise od toga hoćeš li stići za tri ili za sedam minuta - poručio je Salešević.