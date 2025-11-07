Slušaj vest

Sinoć u 23:01 sati preminula je pacijentkinja koja je bila hospitalizovana na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, potvrđeno je iz UKC Tuzla. Trenutan broj hospitalizovanih na UKC Tuzla je 13.

Na Klinici za aneateziologiju i reanimatologiju trenutno su 3 pacijenta od kojih je 1 na respiratoru.

Požar u Domu penzionera u Tuzli Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na Klinici za plućne bolesti hospitalizovano je 6 pacijenata (1 policajac i 5 korisnika usluga Doma penzionera Tuzla).

Na Klinici za interne bolesti hospitalizovana su 3 pacijenta, stabilnog zdravstvenog stanja, prenosi "Avaz".

Na Klinici za urologiju hospitalizovan je 1 pacijent, stabilnog zdravstvenog stanja.

(Kurir.rs/Nezavisne)

