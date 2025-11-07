Broj žrtava požara koji je izbio u Domu penzionera u Tuzli porastao je na 13.
Trenutan broj hospitalizovanih na UKC Tuzla je 13
UŽAS POSLE POŽARA U DOMU PENZIONERA U TUZLI: Preminula još jedna pacijentkinja, broj mrtvih porastao na 13!
Slušaj vest
Sinoć u 23:01 sati preminula je pacijentkinja koja je bila hospitalizovana na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, potvrđeno je iz UKC Tuzla. Trenutan broj hospitalizovanih na UKC Tuzla je 13.
Na Klinici za aneateziologiju i reanimatologiju trenutno su 3 pacijenta od kojih je 1 na respiratoru.
Požar u Domu penzionera u Tuzli Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Vidi galeriju
Na Klinici za plućne bolesti hospitalizovano je 6 pacijenata (1 policajac i 5 korisnika usluga Doma penzionera Tuzla).
Na Klinici za interne bolesti hospitalizovana su 3 pacijenta, stabilnog zdravstvenog stanja, prenosi "Avaz".
Na Klinici za urologiju hospitalizovan je 1 pacijent, stabilnog zdravstvenog stanja.
(Kurir.rs/Nezavisne)
Reaguj
Komentariši