PROTEST U TUZLI: Građani traže ostavke nadležnih nakon strahovitog požara u Domu penzionera (FOTO)
Nakon što se u Tuzli u utorak dogodio stravičan požar u Domu penzionera gdje je smrtno stradalo 13 osoba, danas su građani izašli na ulice Tuzle.
Okupili su se ispred zgrade Policijske uprave Tuzlanskog kantona kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo. Građani Tuzle traže ostavke nadležnih.
Veliki nemar i briga o korisnicima Doma i strašan incident sa požarom šokirali su javnost.
Pored ove strašne tragedije, samo nedelju dana ranije, Tuzlanski kanton potresla je vest i detalji o podvođenju maloletnica u prostituciju. Da stvar bude gora, dve od njih su podvođene od strane policajaca.
Tuzla je danas na nogama, a podršku prisutnima pružio je i Muriz Memić, otac ubijenog Dženana Memića.
Protest je počeo minutom ćutanja.
Studentkinja iz Tuzle Ena Beganović obratila se prisutnima i izrazila saučešće porodicama koje su izgubile svoje najmilije u požaru koji se dogodio u Domu penzionera Tuzla. Rekla je da je sistem zakazao.
- Sramota li vas je? Sramota li vas je što sistem otkazuje pod vašim prstima – poručila je nadležnima.
Dodala je da pate najranjivije kategorije stanovništva.
- Pod čijom su zaštitom maloletnici koje podvode policajci i profesori - upitala je.
Rekla je da vlasti izdaju narod iz dana u dan
.
Nedžad Kahrimanović, stanovnik Tuzle, obratio se danas prisutnima, između ostalih, i rekao da se u Tuzli slučajevi zataškavaju.
- Uopšte ne spavam. Nije bitno koliko nas ima. Važno je da pošaljemo poruku da nećemo stati - rekao je Kahrimanović, zahvalivši svima koji su došli u Tuzlu.
Poručio je građanima da se ne plaše.
- Morate svima reći da nisu u pravu. Ubijaju nas našim glasovima. Hvala vam što ste izašli. Trudiću se da protestujem svaki dan. Da li ćemo uspeti, zavisi samo od vas - rekao je Kahrimanović.
(Kurir.rs/avaz.ba/Prenela: M. V.)