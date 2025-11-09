Priča o ocu i kćerki, Sloodanu i Martini Ignjatić iz Srpca, pokazuje da se poštovanje, disciplina i osećaj dužnosti mogu naslediti, ali i zajednički negovati kroz poziv koji traži mnogo odricanja i hrabrosti.
SLOBODANA DELI MESEC OD PENZIJE, ALI IMA KO DA GA NASLEDI! Tatin ponos, otac i ćerka zajedno u plavoj uniformi, dve generacije Ignjatića u policiji (VIDEO)
Slobodan i Martina su otac i ćerka koji dele istu profesiju i isti poziv. Slobodan je u policijskoj službi proveo više od tri decenije, a ovih dana odlazi u penziju. Njegovim stopama krenula je i ćerka Martina, koja već četiri godine radi u Policijskoj upravi Gradiška. Time je nastavila porodičnu tradiciju služenja zakonu i zajednici.
Iako su odrasli u različitim vremenima, povezuje ih ista vrednost – poštovanje zakona i odgovornost prema poslu. Danas, kada otac završava svoju karijeru, a ćerka je tek započinje, njih dvoje dele međusobno poverenje i iskustvo.
Otac i ćerka zajedno u policiji Republike Srpske Foto: RTRS Printscreen
Dve generacije policajaca – povezane istim pozivom i istom misijom. Slobodan i Martina su primer kako se profesionalnost, čast i poštovanje prenose s kolena na koleno.
Kurir.rs/RTRS
