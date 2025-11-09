Slušaj vest

Slobodan i Martina su otac i ćerka koji dele istu profesiju i isti poziv. Slobodan je u policijskoj službi proveo više od tri decenije, a ovih dana odlazi u penziju. Njegovim stopama krenula je i ćerka Martina, koja već četiri godine radi u Policijskoj upravi Gradiška. Time je nastavila porodičnu tradiciju služenja zakonu i zajednici.

Iako su odrasli u različitim vremenima, povezuje ih ista vrednost – poštovanje zakona i odgovornost prema poslu. Danas, kada otac završava svoju karijeru, a ćerka je tek započinje, njih dvoje dele međusobno poverenje i iskustvo.

Otac i ćerka zajedno u policiji Republike Srpske  Foto: RTRS Printscreen

Dve generacije policajaca – povezane istim pozivom i istom misijom. Slobodan i Martina su primer kako se profesionalnost, čast i poštovanje prenose s kolena na koleno.

Kurir.rs/RTRS

Ne propustiteDruštvoPOLICAJCI VELIKOG SRCA NA POHODU ZA PAMĆENJE: Tri pripadnika MUP-a Srbije idu peške više od 700 kilometara za "decu leptire", od Hrama Svetog Save do Hilandara
Screenshot 2025-09-23 124325.jpg
Srbija"PRIŠAO NAM JE POLICAJAC, A ONDA"... Bračni par iz Vranja oduševljen - evo šta im se desilo kad su stali posle naplatne rampe pred Beograd
NAPLATNA2.jpg
PlanetaRADULE POSTAO POLICAJAC U AMERICI, PA ZAVRŠIO U ZATVORU: Privođenje deo šire operacije "Midvej blic", advokat Miroljub iz Čikaga za BBC o tome šta sada sledi
Radule Bojović.jpg
HronikaMUP SRBIJE RASPISAO KONKURS ZA 850 NOVIH POLICAJACA! Ovo su zahtevi koje bi trebalo da kandidat prođe kako bi se našao u redovima policije! (video)
policija