Slobodan i Martina su otac i ćerka koji dele istu profesiju i isti poziv. Slobodan je u policijskoj službi proveo više od tri decenije, a ovih dana odlazi u penziju. Njegovim stopama krenula je i ćerka Martina, koja već četiri godine radi u Policijskoj upravi Gradiška. Time je nastavila porodičnu tradiciju služenja zakonu i zajednici.

Iako su odrasli u različitim vremenima, povezuje ih ista vrednost – poštovanje zakona i odgovornost prema poslu. Danas, kada otac završava svoju karijeru, a ćerka je tek započinje, njih dvoje dele međusobno poverenje i iskustvo.

1/3 Vidi galeriju Otac i ćerka zajedno u policiji Republike Srpske Foto: RTRS Printscreen

Dve generacije policajaca – povezane istim pozivom i istom misijom. Slobodan i Martina su primer kako se profesionalnost, čast i poštovanje prenose s kolena na koleno.