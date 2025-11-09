Slušaj vest

Potpukovnik Ismet Đuherić, prvi komandant čete "Meša Selimović", formacijske jedinice koja je najpre pripadala Osinjskoj pešadijskoj brigadi, a zatim bila u sastavu 27. motorizovane brigade, je preminuo.

Ismet Đuherić je ušao u istoriju kao jedan od najređih primera čoveka koji je uspeo da spoji ratnu obavezu i civilizacijski moral, piše Derventa Kafe.

U operacijama na širem derventskom području 1992. godine, četa "Meša Selimović" je u realnom borbenom efektu bila prepoznata kao udarna, organizovana i visoko motivisana.

U fazi formiranja linije, stabilizacije i preuzimanja sektorskih zona – 327. mtbr je imala status ključne brigade – a činjenica da je Ismetova četa imala unutar tog sistema poverenje i kredit komandantskog nivoa.

- Nije bio od onih koji se hrane retorikom, nego od onih koji rade stvar, govorili su ljudi koji su bili u tom vremenu u komandnim krugovima.

Bošnjak koji je ostao, nije emigrirao, nije promenio strane, nego je odlučio da brani ono što je u Sijekovcu 70-ih i 80-ih gradilo zajednički život.

Odlikovan je Medaljom zasluga za narod. Na komandnoj dužnosti nasledio ga je potpukovnik Nusret "Nuce" Dizdarević, koji je jedinicu vodio do kraja rata.

Sijekovac masakr mu je bio lični preokret i lično svedočenje. Lik Ismeta Đuherića vremenom je dobijao svoj stvarni kontekst – on je bio čovek koji je pokazivao da se i u ratu može biti normalan čovek.

(Kurir.rs/Derventa Kafe)

