Slušaj vest

Potpukovnik Ismet Đuherić, prvi komandant čete "Meša Selimović", formacijske jedinice koja je najpre pripadala Osinjskoj pešadijskoj brigadi, a zatim bila u sastavu 27. motorizovane brigade, je preminuo.

Ismet Đuherić je ušao u istoriju kao jedan od najređih primera čoveka koji je uspeo da spoji ratnu obavezu i civilizacijski moral, piše Derventa Kafe.

U operacijama na širem derventskom području 1992. godine, četa "Meša Selimović" je u realnom borbenom efektu bila prepoznata kao udarna, organizovana i visoko motivisana.

U fazi formiranja linije, stabilizacije i preuzimanja sektorskih zona – 327. mtbr je imala status ključne brigade – a činjenica da je Ismetova četa imala unutar tog sistema poverenje i kredit komandantskog nivoa.

- Nije bio od onih koji se hrane retorikom, nego od onih koji rade stvar, govorili su ljudi koji su bili u tom vremenu u komandnim krugovima.

Bošnjak koji je ostao, nije emigrirao, nije promenio strane, nego je odlučio da brani ono što je u Sijekovcu 70-ih i 80-ih gradilo zajednički život.

Odlikovan je Medaljom zasluga za narod. Na komandnoj dužnosti nasledio ga je potpukovnik Nusret "Nuce" Dizdarević, koji je jedinicu vodio do kraja rata.