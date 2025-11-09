Nakon inicijalnog sudara došlo je do verbalnog i fizičkog sukoba više osoba, a onda je krenula jurnjava automobilom za pešacima
ŠOK SNIMAK IZ KLADUŠE! Nakon sudara usledila masovna tuča, a onda se jedan od učesnika odlučio na užasan potez (VIDEO)
Najmanje jedna osoba zadobila je povrede usled tuče do koje je došlo nakon što su se dva vozila sudarila u naselju Trnovi kod Velike Kladuše u Bosni i Hercegovini.
Međutim, to nije nagore što se desilo.
Prema kadrovima koji se mogu videti u video snimku, nakon inicijalnog sudara došlo je do verbalnog i fizičkog sukoba više osoba.
U jednom trenutku jedan učesnik se vraća u svoje vozilo, pokreće automobil i direktno njime nasrće na grupu ljudi.
Vidljivo da je najmanje jedna osoba zadobila povrede, dok se muškarac koji je upravljao vozilom nakon incidenta udaljava s mesta događaja s drugom osobom koja se nalazila u vozilu koje je izazvalo udes.
Nedaleko od mesta nesreće ih je presrela policija i uhapšeni su.
(Kurir.rs/Klix)
