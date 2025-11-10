Posle sudara kod Velike Kladuše, došlo je i do tuče, a onda je problematični vozač seo u auto pa krenuo na ljude u nameri da ih pregazi ili udari.
UŽAS U MESTU TRNOVI
(UZNEMIRUJUĆE) JEZIV SNIMAK IZ BIH: Posle sudara došlo do tuče, a onda seo u auto pa se zaleteo na ljude! (FOTO/VIDEO)
Prvo se na putu dogodio sudar, a onda dolazi do svađe i fizičkog sukoba među učesnicima. Jedna osoba potom je ponovo ušla automobil i zaleće se među ljude.
Sudar, svađa i tuča kod Velike Kladuše u BiH Foto: screenshot FB/Volim te BiH
Mediji u BiH raspisali su se o uznemirujućem snimku koji kruži društvenim mrežama.
Sve se dogodilo u mestu Trnovi kod Velike Kladuše. Naime, prvo se na putu dogodio sudar, a onda dolazi do svađe i fizičkog sukoba među učesnicima, a onda jedna osoba ulazi ponovo u automobil i zaleće se među ljude.
Kako javlja Dnevni Avaz jedna osoba je povređena, a napadač se udaljio s mesta incidenta.
Vozač je prema nezvaničnim informacijama maloletnik, dok je povređena osoba iz Bužima koja je išla nazad za Sloveniju, gde trenutno živi.
