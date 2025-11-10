Foto: screenshot FB/Volim te BiH

Slušaj vest

Prvo se na putu dogodio sudar, a onda dolazi do svađe i fizičkog sukoba među učesnicima. Jedna osoba potom je ponovo ušla automobil i zaleće se među ljude.

1/6 Vidi galeriju Sudar, svađa i tuča kod Velike Kladuše u BiH Foto: screenshot FB/Volim te BiH

Mediji u BiH raspisali su se o uznemirujućem snimku koji kruži društvenim mrežama.

Sve se dogodilo u mestu Trnovi kod Velike Kladuše. Naime, prvo se na putu dogodio sudar, a onda dolazi do svađe i fizičkog sukoba među učesnicima, a onda jedna osoba ulazi ponovo u automobil i zaleće se među ljude.

Kako javlja Dnevni Avaz jedna osoba je povređena, a napadač se udaljio s mesta incidenta.