Prvo se na putu dogodio sudar, a onda dolazi do svađe i fizičkog sukoba među učesnicima. Jedna osoba potom je ponovo ušla automobil i zaleće se među ljude.

Sudar, svađa i tuča kod Velike Kladuše u BiH Foto: screenshot FB/Volim te BiH

Mediji u BiH raspisali su se o uznemirujućem snimku koji kruži društvenim mrežama.

Sve se dogodilo u mestu Trnovi kod Velike Kladuše. Naime, prvo se na putu dogodio sudar, a onda dolazi do svađe i fizičkog sukoba među učesnicima, a onda jedna osoba ulazi ponovo u automobil i zaleće se među ljude.

Kako javlja Dnevni Avaz jedna osoba je povređena, a napadač se udaljio s mesta incidenta.

Vozač je prema nezvaničnim informacijama maloletnik, dok je povređena osoba iz Bužima koja je išla nazad za Sloveniju, gde trenutno živi.

(Kurir.rs/Avaz/Preneo: V.M.)

